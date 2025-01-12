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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Трампа анонсировали телефонный разговор с путиным в ближайшее время

У Трампа анонсировали телефонный разговор с путиным в ближайшее время

Киев  •  УНН

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Майк Волтц ожидает телефонный разговор между Трампом и путиным в ближайшие дни или недели. кремль заявил о готовности к переговорам без предварительных условий после инаугурации 20 января.

Будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ожидает, что телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным состоится в ближайшие дни или недели. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

"Я ожидаю звонка между Трампом и путиным в ближайшие дни и недели", - заявил Уолтц.

Дополнение

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас идет подготовка к его встрече с российским диктатором владимиром путиным.

По словам представителя кремля дмитрия пескова, россия "без предварительных условий" готова к встречеи между владимиром путиным и Дональдом Трампом. Также в москве заявили о "политической воле со стороны США", которая необходима для возможной будущей встречи.

Ранее эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что президент россии владимир путин отверг предложение, которое разрабатывает команда Трампа, относительно возможного мирного плана. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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