Трамп готовит встречу с путиным для обсуждения "мирного соглашения": Волтц рассказал, привлекут ли к переговорам Украину
Киев • УНН
Советник Трампа анонсировал подготовку встречи новоизбранного президента США с Путиным для обсуждения завершения войны. По словам Волтца, телефонный разговор между ними может состояться в ближайшее время.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что без диалога с россией соглашение по Украине невозможно. Он планирует работать над этим в ближайшие месяцы. Об этом заявил будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.
Детали
Майк Волтц заявил, что сейчас уже идет подготовка встречи Трампа и Путина. По его словам, заключение соглашения о завершении войны в Украине, как считает Трамп, невозможно без диалога с рф.
"С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет какой-то формы отношений и диалога с другой стороной, и мы абсолютно создадим это в ближайшие месяцы", - заявил Вольц.
На вопрос, ожидает ли он, что с начала трамп встретится только с Путиным, или будет попытка привлечь и Украину к первым переговорам, он ответил, что "мы еще не определили точную структуру этой встречи, сейчас работаем над этим".
Дополнение
Уолтц ожидает, что телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни или недели.