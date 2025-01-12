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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп готовит встречу с путиным для обсуждения "мирного соглашения": Волтц рассказал, привлекут ли к переговорам Украину

Киев  •  УНН

 • 946 просмотра

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Советник Трампа анонсировал подготовку встречи новоизбранного президента США с Путиным для обсуждения завершения войны. По словам Волтца, телефонный разговор между ними может состояться в ближайшее время.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что без диалога с россией соглашение по Украине невозможно. Он планирует работать над этим в ближайшие месяцы.  Об этом заявил будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает УНН.

Детали

Майк Волтц заявил, что сейчас уже идет  подготовка встречи Трампа и Путина. По его словам, заключение соглашения о завершении войны в Украине, как считает Трамп, невозможно без диалога с рф. 

"С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет какой-то формы отношений и диалога с другой стороной, и мы абсолютно создадим это в ближайшие месяцы", - заявил  Вольц. 

На вопрос, ожидает ли он, что с начала трамп встретится только с Путиным, или будет попытка привлечь и Украину к первым переговорам, он ответил, что "мы еще не определили точную структуру этой встречи, сейчас работаем над этим".

Дополнение 

Уолтц ожидает, что телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни или недели. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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