Советники Трампа изменили сроки мирного соглашения по Украине с "одного дня" на месяцы - Reuters
Киев • УНН
Помощники Трампа признали, что обещание заключить мир в Украине за один день было предвыборным блефом. По новым оценкам, на урегулирование конфликта понадобятся месяцы или больше.
Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Два помощника Трампа, которые обсуждали войну в Украине с избранным президентом, заявили, что они рассматривают сроки урегулирования войны в несколько месяцев, назвав обещания заключить мирное соглашение в первый день президентства "сочетанием предвыборного блефа и недостаточной оценки трудноразрешимости конфликта и времени, необходимого для укомплектования штата новой администрации".
Эти оценки совпадают с высказываниями будущего посланника Трампа по России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, который в интервью Fox News на прошлой неделе заявил, что хотел бы получить "решение" по войне в течение 100 дней, что намного превышает первоначальные сроки, установленные избранным президентом.
Контекст
Накануне своей победы на выборах 5 ноября Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше. Однако в конце октября он едва заметно изменил свою риторику и стал говорить, что сможет решить проблему войны "очень быстро".
Дональд Трамп считает, что без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно. Он планирует работать над этим в ближайшие месяцы.