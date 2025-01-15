Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
13:13 • 14639 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
12:02 • 41204 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 126576 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 183451 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 142786 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 177394 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 151214 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142349 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239539 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288470 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

15 января, 04:03 • 123133 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

15 января, 04:37 • 122838 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

15 января, 05:41 • 112381 просмотра
Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

15 января, 05:49 • 52217 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 107738 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 107738 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 135122 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 136823 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 183451 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 154736 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 5184 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 135002 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 125406 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 129983 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 126253 просмотра
Актуальное
Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации

Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации

Киев  •  УНН

 • 4111 просмотра

Read in English

Команда Президента Украины готовит содержание и формат встречи с Дональдом Трампом после его инаугурации. Зеленский отметил важность гарантий безопасности и справедливого мира для Украины.

Команда Президента Украины прорабатывает содержание и формат будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.

США являются стратегическим партнером стабильности в мире. Они крупнейшие доноры для Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. После инаугурации наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы. Самое главное для нас вы знаете. Мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что россия не вернется с войной снова против Украины 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.

Сегодня для нас стратегическими гарантиями безопасности являются и членство в ЕС, и будущее членство в НАТО, и будущие пакеты оружия, и поддержка нашей армии, которая не может уменьшаться в разы, когда ты сосед с россией с миллионной армией, которая в любой момент может прийти снова с войной против украинской независимости, украинской свободы 

- добавил Зеленский.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе.

Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы