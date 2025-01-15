Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации
Киев • УНН
Команда Президента Украины готовит содержание и формат встречи с Дональдом Трампом после его инаугурации. Зеленский отметил важность гарантий безопасности и справедливого мира для Украины.
Команда Президента Украины прорабатывает содержание и формат будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.
США являются стратегическим партнером стабильности в мире. Они крупнейшие доноры для Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. После инаугурации наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы. Самое главное для нас вы знаете. Мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что россия не вернется с войной снова против Украины
Он подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.
Сегодня для нас стратегическими гарантиями безопасности являются и членство в ЕС, и будущее членство в НАТО, и будущие пакеты оружия, и поддержка нашей армии, которая не может уменьшаться в разы, когда ты сосед с россией с миллионной армией, которая в любой момент может прийти снова с войной против украинской независимости, украинской свободы
Напомним
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе.
Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше.