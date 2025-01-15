Зеленский заявил, что его команда уже готовит встречу с Трампом после инаугурации

Команда Президента Украины прорабатывает содержание и формат будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает УНН.

США являются стратегическим партнером стабильности в мире. Они крупнейшие доноры для Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. После инаугурации наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем проговаривать ключевые вопросы. Самое главное для нас вы знаете. Мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а хотим закончить справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что россия не вернется с войной снова против Украины