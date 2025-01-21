На початку лютого можуть відбутися основні переговори з командою Трампа - Арахамія

У Вашингтоні на початку лютого буде "Український тиждень", де можуть відбутися основні переговори з новою командою президента Дональда Трампа. Про це заявив народний депутат та голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону, передає УНН.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там, насправді будуть відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", - сказав Арахамія.

Доповнення

15 січня Президент Володимир Зеленський заявляв, що його команда пропрацьовує зміст і формат майбутньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом після інавгурації.

Зеленський зазначав, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Україна очікує активної спільної роботи в дусі концепція миру завдяки силі.

20 січня у своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ". Про війну в Україні він не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем.

Згодом президент Трамп, відповідаючи на запитання щодо війни рф в Україні, вказав на економічні складнощі в росії, що можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до перемовин.