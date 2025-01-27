СНБО о заявлениях иностранных СМИ о дате переговоров: не соответствуют действительности

Сейчас информация, которая фигурирует в медиа разных стран относительно даты переговоров между Украиной и россией, не соответствует действительности вообще. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще,