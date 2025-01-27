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СНБО о заявлениях иностранных СМИ о дате переговоров: не соответствуют действительности

Киев  •  УНН

 • 4503 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО опроверг информацию иностранных СМИ о возможных переговорах между Украиной и рф. На фронте продолжаются тяжелые бои, россияне проводят наступательные операции на Востоке.

Сейчас информация, которая фигурирует в медиа разных стран относительно даты переговоров между Украиной и россией, не соответствует действительности вообще. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще,

- написал Коваленко.

Он подчеркнул, что также важно помнить - тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на Востоке и давят на Курщине.

Это все требует от Сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства,

- отметил Коваленко.

Контекст

Турецкое провластное издание Hürriyet заявляло, что ожидается, что переговоры начнутся в апреле-мае. Якобы сначала будет объявлено прекращение огня. Затем начнутся мирные переговоры. Утверждалось, что Турция может взять на себя миссию в процессе установления мирного стола, а президент Эрдоган может сыграть посредническую роль.

26 января издание The Independent заявляло, что якобы президент США Трамп ставит цель завершить войну до весны.

Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО25.01.25, 15:40 • 100181 просмотр

Президент Владимир Зеленский заявлял, что начинать любые переговоры без Украины будет проигрышем.

Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно путин этого наоборот не хочет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
donald-trampДональд Трамп
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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