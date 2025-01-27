СНБО о заявлениях иностранных СМИ о дате переговоров: не соответствуют действительности
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО опроверг информацию иностранных СМИ о возможных переговорах между Украиной и рф. На фронте продолжаются тяжелые бои, россияне проводят наступательные операции на Востоке.
Сейчас информация, которая фигурирует в медиа разных стран относительно даты переговоров между Украиной и россией, не соответствует действительности вообще. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще,
Он подчеркнул, что также важно помнить - тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на Востоке и давят на Курщине.
Это все требует от Сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства,
Контекст
Турецкое провластное издание Hürriyet заявляло, что ожидается, что переговоры начнутся в апреле-мае. Якобы сначала будет объявлено прекращение огня. Затем начнутся мирные переговоры. Утверждалось, что Турция может взять на себя миссию в процессе установления мирного стола, а президент Эрдоган может сыграть посредническую роль.
26 января издание The Independent заявляло, что якобы президент США Трамп ставит цель завершить войну до весны.
Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО25.01.25, 15:40 • 100181 просмотр
Президент Владимир Зеленский заявлял, что начинать любые переговоры без Украины будет проигрышем.
Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно путин этого наоборот не хочет.