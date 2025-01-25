Зеленський розкрив позицію Трампа щодо завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з італійською журналісткою Чечілією Салі наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримує швидке завершення російсько-української війни, втім саме путін цього навпаки не хоче.

Я це відчував по зустрічі, що він хоче цього. Я йому казав відверто, що путін цього точно не хоче, тому швидко це не буде. - повідомив Зеленський в інтерв'ю.

Водночас глава української держави зазначив, що саме Дональд Трамп "завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці" - може прискорити зварешення війни рф проти України.

Принаймні, що він може зробити це скоріше за всіх у світі на сьогодні - з точки зору армії, економіки, впливу на економіку світу, і його особистих характеристик. Я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. - сказав президент України.

"Я вважаю, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше", додав Володимир Зеленський.

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