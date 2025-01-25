Зеленский раскрыл позицию Трампа относительно завершения войны в Украине
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Трамп поддерживает быстрое завершение войны с РФ, но путин этого не хочет. По словам Зеленского, США имеют большее влияние чем Китай на решение конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно Путин этого наоборот не хочет.
Я это чувствовал по встрече, что он хочет этого. Я ему говорил откровенно, что путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет.
В то же время глава украинского государства отметил, что именно Дональд Трамп «благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике» - может ускорить решение войны рф против Украины.
По крайней мере, что он может сделать это быстрее всех в мире на сегодня - с точки зрения армии, экономики, влияния на экономику мира, и его личных характеристик. Я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других.
«Я считаю, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше», добавил Владимир Зеленский.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете украинским чиновникам вести переговоры с Россией в условиях войны
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине23.01.25, 19:33 • 143330 просмотров