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Зеленский раскрыл позицию Трампа относительно завершения войны в Украине

Зеленский раскрыл позицию Трампа относительно завершения войны в Украине

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский заявил, что Трамп поддерживает быстрое завершение войны с РФ, но путин этого не хочет. По словам Зеленского, США имеют большее влияние чем Китай на решение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США  Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно Путин этого наоборот не хочет.

Я это чувствовал по встрече, что он хочет этого. Я ему говорил откровенно, что путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет.

- сообщил Зеленский в интервью.

В то же время глава украинского государства отметил, что именно Дональд Трамп «благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике» - может ускорить решение войны рф против Украины.

По крайней мере, что он может сделать это быстрее всех в мире на сегодня - с точки зрения армии, экономики, влияния на экономику мира, и его личных характеристик.  Я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других.

- сказал президент Украины. 

«Я считаю, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше», добавил Владимир Зеленский. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете украинским чиновникам вести переговоры с Россией в условиях войны

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине23.01.25, 19:33 • 143330 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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