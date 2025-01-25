Зеленский раскрыл позицию Трампа относительно завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно Путин этого наоборот не хочет.

Я это чувствовал по встрече, что он хочет этого. Я ему говорил откровенно, что путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет.