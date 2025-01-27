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РНБО про заяви іноземних ЗМІ щодо дати перемовин: не відповідають дійсності

РНБО про заяви іноземних ЗМІ щодо дати перемовин: не відповідають дійсності

Київ • УНН

 • 29337 перегляди

Керівник ЦПД РНБО спростував інформацію іноземних ЗМІ щодо можливих переговорів між Україною та рф. На фронті тривають важкі бої, росіяни проводять наступальні операції на Сході.

Наразі інформація, яка фігурує в медіа різних країн щодо дати перемовин між Україною та росією, не відповідає дійсності взагалі. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі,

- написав Коваленко.

Він наголосив, що також важливо пам‘ятати - важкі бої на фронті продовжуються, триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині.

Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави,

- зазначив Коваленко.

Контекст

Турецьке провладне видання Hürriyet заявляло, що очікується, що переговори розпочнуться у квітні-травні. Нібито спершу буде оголошено припинення вогню. Потім розпочнуться мирні переговори. Стверджувалося, що Туреччина може взяти на себе місію у процесі встановлення мирного столу, а президент Ердоган може відіграти посередницьку роль.

26 січня видання The Independent заявляло, що нібито президент США Трамп ставить мету завершити війну до весни.

Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф: що стоїть за рішенням РНБО25.01.25, 15:40 • 100859 переглядiв

Президент Володимир Зеленський заявляв, що починати будь-які перемовини без України буде програшем.

Зеленський, під час спілкування з італійською журналісткою Чечілією Салі наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримує швидке завершення російсько-української війни, втім саме путін цього навпаки не хоче.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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