РНБО про заяви іноземних ЗМІ щодо дати перемовин: не відповідають дійсності
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО спростував інформацію іноземних ЗМІ щодо можливих переговорів між Україною та рф. На фронті тривають важкі бої, росіяни проводять наступальні операції на Сході.
Наразі інформація, яка фігурує в медіа різних країн щодо дати перемовин між Україною та росією, не відповідає дійсності взагалі. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли "почнуться перемовини" та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі,
Він наголосив, що також важливо пам‘ятати - важкі бої на фронті продовжуються, триває інтенсивна війна, дуже важка, росіяни проводять наступальні операції на Сході і тиснуть на Курщині.
Це все вимагає від Сил оборони міцності, і від всього сектору, що займається національною безпекою, фокусу виключно на обороні держави,
Контекст
Турецьке провладне видання Hürriyet заявляло, що очікується, що переговори розпочнуться у квітні-травні. Нібито спершу буде оголошено припинення вогню. Потім розпочнуться мирні переговори. Стверджувалося, що Туреччина може взяти на себе місію у процесі встановлення мирного столу, а президент Ердоган може відіграти посередницьку роль.
26 січня видання The Independent заявляло, що нібито президент США Трамп ставить мету завершити війну до весни.
Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф: що стоїть за рішенням РНБО25.01.25, 15:40 • 100859 переглядiв
Президент Володимир Зеленський заявляв, що починати будь-які перемовини без України буде програшем.
Зеленський, під час спілкування з італійською журналісткою Чечілією Салі наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримує швидке завершення російсько-української війни, втім саме путін цього навпаки не хоче.