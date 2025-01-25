Північна Корея провела нове випробування стратегічної крилатої ракети
Київ • УНН
КНДР здійснила тестовий запуск стратегічної крилатої ракети під наглядом керівництва країни. Раніше країна вже запускала балістичну ракету в бік Японського моря на відстань 350 км.
Північна Корея провела чергове ракетне випробування. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
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Відтак, згідно з інформацією, в суботу Північна Корея здійснила тестовий запуск стратегічної крилатої ракети.
За даними місцевих джерел, запуск ракети проходив під наглядом вищого керівництва країни.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.
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