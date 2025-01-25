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Північна Корея провела нове випробування стратегічної крилатої ракети

Північна Корея провела нове випробування стратегічної крилатої ракети

Київ • УНН

 • 28737 перегляди

КНДР здійснила тестовий запуск стратегічної крилатої ракети під наглядом керівництва країни. Раніше країна вже запускала балістичну ракету в бік Японського моря на відстань 350 км.

Північна Корея провела чергове ракетне випробування. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.

Деталі

Відтак, згідно з інформацією, в суботу Північна Корея здійснила тестовий запуск стратегічної крилатої ракети.

За даними місцевих джерел, запуск ракети проходив під наглядом вищого керівництва країни.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.

США: Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів09.01.25, 05:34 • 95830 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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