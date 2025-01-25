Северная Корея провела новое испытание стратегической крылатой ракеты

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 130698 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 132124 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 136891 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 172868 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 126539 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 117440 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 114231 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143479 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146478 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143962 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 102535 просмотра
Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО

Зеленский объяснил, почему запретил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО

25 января, 13:40 • 73057 просмотра
С 1 февраля украинскими банками вводятся лимиты на денежный перевод

С 1 февраля украинскими банками вводятся лимиты на денежный перевод

25 января, 14:03 • 48011 просмотра
Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

25 января, 15:05 • 72656 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 97825 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 123480 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 172865 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 230962 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 197405 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 254762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 97825 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 102536 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 106478 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 130692 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 108479 просмотра
Актуальное
Северная Корея провела новое испытание стратегической крылатой ракеты

Северная Корея провела новое испытание стратегической крылатой ракеты

Киев  •  УНН

 • 1775 просмотра

Read in English

КНДР осуществила тестовый запуск стратегической крылатой ракеты под наблюдением руководства страны. Ранее страна уже запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря на расстояние 350 км.

Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Следовательно, согласно информации, в субботу Северная Корея осуществила тестовый запуск стратегической крылатой ракеты.

По данным местных источников, запуск ракеты проходил под наблюдением высшего руководства страны.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей09.01.25, 05:34 • 95481 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
severnaya-koreyaСеверная Корея
yaponiyaЯпония

Обратиться по вопросам размещения рекламы