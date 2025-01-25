Северная Корея провела новое испытание стратегической крылатой ракеты
Киев • УНН
КНДР осуществила тестовый запуск стратегической крылатой ракеты под наблюдением руководства страны. Ранее страна уже запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря на расстояние 350 км.
Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Следовательно, согласно информации, в субботу Северная Корея осуществила тестовый запуск стратегической крылатой ракеты.
По данным местных источников, запуск ракеты проходил под наблюдением высшего руководства страны.
Напомним
Ранее было проинформировано, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.
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