США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 64786 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 124735 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 120292 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 146676 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 174976 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 174075 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 164662 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140463 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179971 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242370 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Дании заявили, что Гренландия может стать независимой, но не штатом США

В Дании заявили, что Гренландия может стать независимой, но не штатом США

 • 20129 просмотра
Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО

Зеленский анонсировал участие в "Рамштайне" и переговоры об усилении ПВО

 • 20468 просмотра
Не делайте поспешных выводов о политике США: Зеленский о заявлении Трампа относительно Украины в НАТО

Не делайте поспешных выводов о политике США: Зеленский о заявлении Трампа относительно Украины в НАТО

 • 18036 просмотра
Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский

 • 20829 просмотра
В центре Киева произошла драка: что известно

В центре Киева произошла драка: что известно

 • 24866 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 124733 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 115726 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 121760 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 168986 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 172532 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 87395 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 87014 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 86190 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 101030 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 73655 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

Киев  •  УНН

 • 624 просмотра

Read in English

Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.

Северная Корея активно приобретает боевой опыт, поддерживая россию в войне против Украины. Это делает Пхеньян более подготовленным к военным действиям против своих соседей, предупреждают представители США. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказала предостережение, что участие войск Северной Кореи в войне против Украины позволяет КНДР получить важный боевой опыт, что повышает ее готовность к военным действиям против соседних стран.

По словам Ши, более 12 тысяч северокорейских военных сейчас находятся в россии, где они активно вовлечены в боевые действия в Курской области. Этот факт подтверждает тесное сотрудничество между москвой и Пхеньяном, отметила американский дипломат.

Северная Корея получает значительную выгоду от поставок российского военного оборудования, технологий и боевого опыта, что делает ее более способной к ведению войны против своих соседей

- заявила Ши.

Дороти Камилл Ши также предостерегла, что КНДР, вероятно, использует эти улучшения для усиления продажи оружия и заключения контрактов на военное обучение во всем мире.

В то же время посол Северной Кореи в ООН Ким Сон оправдал последнее испытание гиперзвуковой ракеты как часть оборонной программы страны. Он обвинил США в двойных стандартах, вспоминая ситуацию в Газе.

В ответ на это, постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя отверг обвинения США относительно передачи Пхеньяну спутниковых и космических технологий, назвав их "абсолютно безосновательными". Во время заседания он также поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения.

Посол Южной Кореи Хван Джункук охарактеризовал северокорейских солдат как "рабов Ким Чен Ына", которые жертвуют своими жизнями на дальних полях сражений, чтобы обеспечить режим финансами и передовыми технологиями от россии.

Отмечается, что несмотря на санкции ООН, которые действуют с 2006 года и имеют целью остановки разработки ядерного оружия Пхеньяном, россия продолжает блокировать их усиление, пользуясь правом вето в Совете Безопасности.

Интенсивное сотрудничество между россией и КНДР создает новые угрозы для региональной безопасности и ставит под сомнение эффективность международных усилий по ограничению военных амбиций Пхеньяна.

Напомним

Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаполитикаНовости Мира
kim-chen-inКим Чен Ын
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина