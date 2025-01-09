Северная Корея активно приобретает боевой опыт, поддерживая россию в войне против Украины. Это делает Пхеньян более подготовленным к военным действиям против своих соседей, предупреждают представители США. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказала предостережение, что участие войск Северной Кореи в войне против Украины позволяет КНДР получить важный боевой опыт, что повышает ее готовность к военным действиям против соседних стран.

По словам Ши, более 12 тысяч северокорейских военных сейчас находятся в россии, где они активно вовлечены в боевые действия в Курской области. Этот факт подтверждает тесное сотрудничество между москвой и Пхеньяном, отметила американский дипломат.

Северная Корея получает значительную выгоду от поставок российского военного оборудования, технологий и боевого опыта, что делает ее более способной к ведению войны против своих соседей - заявила Ши.

Дороти Камилл Ши также предостерегла, что КНДР, вероятно, использует эти улучшения для усиления продажи оружия и заключения контрактов на военное обучение во всем мире.

В то же время посол Северной Кореи в ООН Ким Сон оправдал последнее испытание гиперзвуковой ракеты как часть оборонной программы страны. Он обвинил США в двойных стандартах, вспоминая ситуацию в Газе.

В ответ на это, постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя отверг обвинения США относительно передачи Пхеньяну спутниковых и космических технологий, назвав их "абсолютно безосновательными". Во время заседания он также поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем рождения.

Посол Южной Кореи Хван Джункук охарактеризовал северокорейских солдат как "рабов Ким Чен Ына", которые жертвуют своими жизнями на дальних полях сражений, чтобы обеспечить режим финансами и передовыми технологиями от россии.

Отмечается, что несмотря на санкции ООН, которые действуют с 2006 года и имеют целью остановки разработки ядерного оружия Пхеньяном, россия продолжает блокировать их усиление, пользуясь правом вето в Совете Безопасности.

Интенсивное сотрудничество между россией и КНДР создает новые угрозы для региональной безопасности и ставит под сомнение эффективность международных усилий по ограничению военных амбиций Пхеньяна.

Напомним

Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.