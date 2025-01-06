Блінкен попередив про можливу передачу росією супутникових технологій КНДР

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен попередив, що росія може бути близька до того, щоб поділитися передовими супутниковими технологіями з Північною Кореєю після того, як ізольована країна надала війська для підтримки війни рф проти України. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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"КНДР вже отримує російське військове обладнання та навчання. Тепер у нас є підстави вважати, що москва має намір поділитися передовими космічними та супутниковими технологіями з Пхеньяном", - зазначив Блінкен.

Блінкен відвідує Південну Корею - ключового союзника США - у межах свого останнього закордонного туру напередодні інавгурації Дональда Трампа, і його коментарі прозвучали після випробувального запуску північнокорейської балістичної ракети середньої дальності у водах біля східного узбережжя Корейського півострова.

Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

Блінкен також повторив попереднє попередження посла США в ООН про те, що російський диктатор володимир путін може бути близьким до схвалення програми ядерної зброї Північної Кореї, скасувавши свою десятирічну прихильність щодо денуклеаризації Корейського півострова.

США неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу зростаючого альянсу між Пхеньяном і мсквою після того, як путін і Кім Чен Ин підписали знаковий оборонний пакт у червні минулого року.

Багато хто вважав, що візит путіна до Пхеньяна мав на меті забезпечення постійної підтримки Кім Чен Ина у війні рф проти України, оскільки в росії скорочуються запаси зброї, а велику кількість військових було вбито або поранено під час вторгнення, яке вона розпочала у 2022-му.

Повідомляється, що відтоді боєприпаси та ракети надходили з Північної Кореї до росії, хоча обидві країни заперечували поставки зброї, попри вагомі докази. Крім того, за інформацією українських і західних розвідок, з боку росії до воєнних дій також вступили північнокорейські війська.

При цьому експерти вже давно висловлюють занепокоєння, що москва може порушувати міжнародні санкції, щоб допомогти Пхеньяну розробити свою військову супутникову програму.

У жовтні міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що Північна Корея, імовірно, вимагатиме від росії передачі технологій, пов’язаних із тактичною ядерною зброєю, розробкою північнокорейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів, в обмін на розгортання військ, щоб допомогти росії.

Нагадаємо

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла 1100 км. Блінкен наголосив на важливості співпраці США, Південної Кореї та Японії на тлі політичної кризи в регіоні.