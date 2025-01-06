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Блинкен предупредил о возможной передаче россией спутниковых технологий КНДР

Блинкен предупредил о возможной передаче россией спутниковых технологий КНДР

Киев  •  УНН

 • 3927 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил, что россия может быть близка к тому, чтобы поделиться передовыми спутниковыми технологиями с Северной Кореей после того, как изолированная страна предоставила войска для поддержки войны рф против Украины. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

"КНДР уже получает российское военное оборудование и обучение. Теперь у нас есть основания полагать, что москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном", - отметил Блинкен.

Блинкен посещает Южную Корею - ключевого союзника США - в рамках своего последнего зарубежного тура накануне инаугурации Дональда Трампа, и его комментарии прозвучали после испытательного запуска северокорейской баллистической ракеты средней дальности в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

Блинкен: запуск северокорейской ракеты подчеркивает важность трехстороннего сотрудничества в Азии6 янв. 2025, 10:50 • 13631 просмотр

Блинкен также повторил предыдущее предупреждение посла США в ООН о том, что российский диктатор владимир путин может быть близким к одобрению программы ядерного оружия Северной Кореи, отменив свою десятилетнюю приверженность по денуклеаризации Корейского полуострова.

США неоднократно выражали беспокойство по поводу растущего альянса между Пхеньяном и москвой после того, как путин и Ким Чен Ын подписали знаковый оборонный пакт в июне прошлого года.

Многие считали, что визит путина в Пхеньян имел целью обеспечение постоянной поддержки Ким Чен Ына в войне рф против Украины, поскольку у россии сокращаются запасы оружия, а большое количество военных было убито или ранено во время вторжения, которое она начала в 2022-м.

Сообщается, что с тех пор боеприпасы и ракеты поступали из Северной Кореи в россию, хотя обе страны отрицали поставки оружия, несмотря на веские доказательства. Кроме того, по информации украинских и западных разведок, со стороны россии в военные действия также вступили северокорейские войска.

При этом эксперты уже давно выражают беспокойство, что москва может нарушать международные санкции, чтобы помочь Пхеньяну разработать свою военную спутниковую программу.

В октябре министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея, вероятно, потребует от россии передачи технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, разработкой северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок, в обмен на развертывание войск, чтобы помочь россии.

Напомним 

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен отметил важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.

Алина Волянская

Алина Волянская

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