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Энтони Блинкен: запуск северокорейской ракеты подчеркивает важность трехстороннего сотрудничества в Азии

Энтони Блинкен: запуск северокорейской ракеты подчеркивает важность трехстороннего сотрудничества в Азии

Киев  •  УНН

 • 8997 просмотра

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Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что северокорейское ракетное испытание, проведенное во время его визита в Сеул, стало напоминанием о необходимости углубления сотрудничества Вашингтона с Южной Кореей и Японией.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

По информации, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности около полудня, которая пролетела более 1100 километров на восток и упала в море. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск ракеты подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, в том числе по обмену ракетными данными в режиме реального времени и проведению трехсторонних военных учений.

Сегодняшний запуск - это лишь напоминание всем нам о том, насколько важна наша совместная работа

- сказал он.

Кроме того, он предупредил об укреплении связей Пхеньяна с Москвой. В США считают, что россия намерена поделиться с Северной Кореей космическими и спутниковыми технологиями в обмен на ее поддержку войны в Украине.

Президенту Джо Байдену удалось за период своего президентства достичь прогресса в углублении трехстороннего сотрудничества между США и Южной Кореей и Японией.

Впрочем, политические потрясения в Южной Корее, а также  возвращение на пост президента США Дональда Трампа поставили под сомнение возможность продолжения этих усилий.

Южнокорейские законодатели уже проголосовали за импичмент президента Юн Сок Йола и отстранение его от исполнения обязанностей после того, как он объявил военное положение.

Процесс импичмента Юна рассматривает Конституционный суд, и если Юна навсегда отстранят от должности - будут назначены президентские выборы, и либералы, которые, как полагают, могут победить на них, критически относятся к усилиям Юна по партнерству с Токио.

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Блинкен заявил, что, хотя Вашингтон имеет «серьезные опасения» относительно действий Юна, он верит в институты страны и устойчивость демократии.

Запуск ракеты стал первым с 5 ноября, когда Пхеньян запустил по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности. Тип выпущенной ракеты пока неизвестен, но прошлогодние испытания северокорейских МБР имели новую твердотопливную конструкцию и несли, по словам Пхеньяна, гиперзвуковой планер, боеголовку, предназначенную для маневрирования и уклонения от противоракетной обороны.

Напомним 

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у восточного побережья во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Блинкен провел встречу с и.о. президента Южной Кореи и подтвердил поддержку безопасности страны.

Алина Волянская

Алина Волянская

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