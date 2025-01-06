Энтони Блинкен: запуск северокорейской ракеты подчеркивает важность трехстороннего сотрудничества в Азии
Киев • УНН
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что северокорейское ракетное испытание, проведенное во время его визита в Сеул, стало напоминанием о необходимости углубления сотрудничества Вашингтона с Южной Кореей и Японией.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности около полудня, которая пролетела более 1100 километров на восток и упала в море. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск ракеты подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, в том числе по обмену ракетными данными в режиме реального времени и проведению трехсторонних военных учений.
Сегодняшний запуск - это лишь напоминание всем нам о том, насколько важна наша совместная работа
Кроме того, он предупредил об укреплении связей Пхеньяна с Москвой. В США считают, что россия намерена поделиться с Северной Кореей космическими и спутниковыми технологиями в обмен на ее поддержку войны в Украине.
Президенту Джо Байдену удалось за период своего президентства достичь прогресса в углублении трехстороннего сотрудничества между США и Южной Кореей и Японией.
Впрочем, политические потрясения в Южной Корее, а также возвращение на пост президента США Дональда Трампа поставили под сомнение возможность продолжения этих усилий.
Южнокорейские законодатели уже проголосовали за импичмент президента Юн Сок Йола и отстранение его от исполнения обязанностей после того, как он объявил военное положение.
Процесс импичмента Юна рассматривает Конституционный суд, и если Юна навсегда отстранят от должности - будут назначены президентские выборы, и либералы, которые, как полагают, могут победить на них, критически относятся к усилиям Юна по партнерству с Токио.
Блинкен заявил, что, хотя Вашингтон имеет «серьезные опасения» относительно действий Юна, он верит в институты страны и устойчивость демократии.
Запуск ракеты стал первым с 5 ноября, когда Пхеньян запустил по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности. Тип выпущенной ракеты пока неизвестен, но прошлогодние испытания северокорейских МБР имели новую твердотопливную конструкцию и несли, по словам Пхеньяна, гиперзвуковой планер, боеголовку, предназначенную для маневрирования и уклонения от противоракетной обороны.
Напомним
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у восточного побережья во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Блинкен провел встречу с и.о. президента Южной Кореи и подтвердил поддержку безопасности страны.