Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 97600 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 97530 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 103791 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 124237 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147395 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 136149 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150418 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174296 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220824 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176480 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 122441 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128566 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161656 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144794 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121742 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 97602 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 93644 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215534 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212895 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 343303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 15085 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37980 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 39010 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 79238 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102537 перегляди
Актуальне
Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

Київ • УНН

 • 23736 перегляди

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла 1100 км. Блінкен наголосив на важливості співпраці США, Південної Кореї та Японії на тлі політичної кризи в регіоні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що північнокорейське ракетне випробування, проведене під час його візиту до Сеула, стало нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності близько полудня, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід і впала в море. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що запуск ракети підкреслив важливість співпраці між США, Південною Кореєю і Японією, в тому числі щодо обміну ракетними даними в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

Сьогоднішній запуск - це лише нагадування всім нам про те, наскільки важливою є наша спільна робота

- сказав він.

Крім того, він попередив про зміцнення звʼязків Пхеньяна з Москвою. У США вважають, що росія має намір поділитися з Північною Кореєю космічними і супутниковими технологіями в обмін на її підтримку війни в Україні.

Президенту Джо Байдену вдалося за період свого президентства досягнути прогресу в поглибленні тристоронньої співпраці між США та Південною Кореєю і Японією.

Втім, політичні потрясіння в Південній Кореї, а також  повернення на посаду президента США Дональда Трампа поставили під сумнів можливість продовження цих зусиль.

Південнокорейські законодавці вже проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йола та відсторонення його від виконання обов'язків після того, як він оголосив воєнний стан.

Процес імпічменту Юна розглядає Конституційний суд.І якщо Юна назавжди усунуть з посади — будуть призначені президентські вибори, і ліберали, які, як вважають, можуть перемогти на них, критично ставляться до зусиль Юна щодо партнерства з Токіо.

Image

Блінкен заявив, що, хоча Вашингтон має "серйозні побоювання" щодо дій Юна, він вірить в інститути країни і стійкість демократії.

Запуск ракети став першим з 5 листопада, коли Пхеньян запустив щонайменше сім балістичних ракет малої дальності. Тип випущеної ракети наразі невідомий, але минулорічні випробування північнокорейських МБР мали нову твердопаливну конструкцію і несли, за словами Пхеньяна, гіперзвуковий планер, боєголовку, призначену для маневрування і ухиляння від протиракетної оборони.

Нагадаємо 

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля східного узбережжя під час візиту держсекретаря США до Південної Кореї. Блінкен провів зустріч з в.о. президента Південної Кореї та підтвердив підтримку безпеки країни.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
pivdenna-koreiaПівденна Корея
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
yaponiiaЯпонія
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами