Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що північнокорейське ракетне випробування, проведене під час його візиту до Сеула, стало нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності близько полудня, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід і впала в море. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що запуск ракети підкреслив важливість співпраці між США, Південною Кореєю і Японією, в тому числі щодо обміну ракетними даними в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

Сьогоднішній запуск - це лише нагадування всім нам про те, наскільки важливою є наша спільна робота - сказав він.

Крім того, він попередив про зміцнення звʼязків Пхеньяна з Москвою. У США вважають, що росія має намір поділитися з Північною Кореєю космічними і супутниковими технологіями в обмін на її підтримку війни в Україні.

Президенту Джо Байдену вдалося за період свого президентства досягнути прогресу в поглибленні тристоронньої співпраці між США та Південною Кореєю і Японією.

Втім, політичні потрясіння в Південній Кореї, а також повернення на посаду президента США Дональда Трампа поставили під сумнів можливість продовження цих зусиль.

Південнокорейські законодавці вже проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йола та відсторонення його від виконання обов'язків після того, як він оголосив воєнний стан.

Процес імпічменту Юна розглядає Конституційний суд.І якщо Юна назавжди усунуть з посади — будуть призначені президентські вибори, і ліберали, які, як вважають, можуть перемогти на них, критично ставляться до зусиль Юна щодо партнерства з Токіо.

Блінкен заявив, що, хоча Вашингтон має "серйозні побоювання" щодо дій Юна, він вірить в інститути країни і стійкість демократії.

Запуск ракети став першим з 5 листопада, коли Пхеньян запустив щонайменше сім балістичних ракет малої дальності. Тип випущеної ракети наразі невідомий, але минулорічні випробування північнокорейських МБР мали нову твердопаливну конструкцію і несли, за словами Пхеньяна, гіперзвуковий планер, боєголовку, призначену для маневрування і ухиляння від протиракетної оборони.

Нагадаємо

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля східного узбережжя під час візиту держсекретаря США до Південної Кореї. Блінкен провів зустріч з в.о. президента Південної Кореї та підтвердив підтримку безпеки країни.