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США: Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів

США: Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів

Київ • УНН

 • 95830 перегляди

Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.

Північна Корея активно здобуває бойовий досвід, підтримуючи росію у війні проти України. Це робить Пхеньян більш підготовленим до військових дій проти своїх сусідів, попереджають представники США. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ші під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН висловила застереження, що участь військ Північної Кореї у війні проти України дозволяє КНДР здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн.

За словами Ші, понад 12 тисяч північнокорейських військових зараз перебувають у росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між москвою та Пхеньяном, зазначила американська дипломатка.

Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів

- заявила Ші.

Дороті Камілл Ші також застерегла, що КНДР, ймовірно, використає ці покращення для посилення продажу зброї та укладення контрактів на військове навчання в усьому світі.

Водночас посол Північної Кореї в ООН Кім Сон виправдав останнє випробування гіперзвукової ракети як частину оборонної програми країни. Він звинуватив США у подвійних стандартах, згадуючи ситуацію в Газі.

У відповідь на це, постійний представник росії при ООН Василь Небензя відкинув звинувачення США щодо передачі Пхеньяну супутникових та космічних технологій, назвавши їх "абсолютно безпідставними". Під час засідання він також привітав лідера КНДР Кім Чен Ина з днем народження.

Посол Південної Кореї Хван Джункук охарактеризував північнокорейських солдатів як "рабів Кім Чен Ина", які жертвують своїми життями на далеких полях битв, щоб забезпечити режим фінансами і передовими технологіями від росії.

Зазначається, що попри санкції ООН, які діють з 2006 року та мають на меті зупинення розробки ядерної зброї Пхеньяном, росія продовжує блокувати їх посилення, користуючись правом вето в Раді Безпеки.

Інтенсивна співпраця між росією та КНДР створює нові загрози для регіональної безпеки та ставить під сумнів ефективність міжнародних зусиль із обмеження військових амбіцій Пхеньяна.

Нагадаємо

Держсекретар США Блінкен заявив про наміри рф поділитися передовими космічними технологіями з Північною Кореєю. Це може статися після того, як КНДР надала військову підтримку рф у війні проти України.

Віта Зеленецька

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