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Китай готує нове покоління лідерів: хто прийде на зміну Сі Цзіньпіну?

Китай готує нове покоління лідерів: хто прийде на зміну Сі Цзіньпіну?

Київ • УНН

 • 31027 перегляди

Уряд КНР планує масштабні кадрові перестановки у 2025 році, відкриваючи шлях чиновникам 1970-х років народження. Сі Цзіньпін не призначив наступника, що ставить під питання майбутнє політичної системи Китаю.

Уряд президента КНР Сі Цзіньпіна має намір провести низку підвищень цього року, що дасть перший погляд на підростаюче покоління чиновників, які мають стати наступними вищими лідерами країни, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

За даними Asia Society, приблизно п'ята частина місцевих лідерів Китаю має піти у відставку у 2025 році. Цей струс створить простір для чиновників, народжених у 1970-х роках, щоб почати досягати повноправного міністерського рангу.

За досягненнями покоління після 70-х років уважно стежать, бо їм буде за шістдесят - коли китайські бюрократи зазвичай досягають піку своєї кар'єри - коли Сі досягне вісімдесяти. Це період, коли вищий лідер Китаю може передати більше влади своїм помічникам або, можливо, навіть піти у відставку.

Серед тих, хто йде вперед, Лю Цзе, який цього місяця став наймолодшим губернатором провінції Китаю після того, як його підвищили в провінції Чжецзян - багатому технологічному центрі, який допоміг просунути Сі до влади. Двоє інших, яким за п'ятдесят, уже перебувають на тому ж рівні керівництва.

«Що довше Сі залишається при владі, то більша ймовірність, що його майбутнього наступника візьмуть із числа покоління після 70-х», - сказав Ніл Томас, науковий співробітник із китайської політики в Центрі аналізу Китаю Інституту політики азійського суспільства. «Також можливо, що Сі порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше традиційного пенсійного віку, відкривши нову еру політики людей похилого віку в Пекіні».

Додамо

Як пише видання, наймогутніший лідер Китаю з часів Мао Цзедуна відступив від чвертьвікової традиції, щоб пропустити визначення наступника на останньому партійному з'їзді у 2022 році. 71-річний чоловік розчистив шлях до довічного правління і не дав жодних вказівок на те, що піде у відставку під час наступної перестановки 2027 року, усунувши всіх претендентів. Це ставить під сумнів майбутнє політичної системи, що керує другою за величиною економікою світу.

Обговорення молодих кадрів, що піднімаються службовими сходами, стає дедалі чутливішим. 2 січня новинне видання Shanghai Observer опублікувало статтю, в якій перераховували перспективних молодих чиновників, що народилися в 1970-х роках, без будь-яких припущень. Кілька днів потому цей звіт було видалено з інтернету, як і інші на ту саму тему. Тепер посилання повертає повідомлення 404, що зазвичай є ознакою цензури.

Оскільки цього року правляча Комуністична партія, як очікується, проведе конклав, відомий як четвертий пленум, на якому зазвичай обговорюють питання партійного будівництва, дисциплінарні та кадрові питання опиняться в центрі уваги.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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