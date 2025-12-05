$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 2292 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Euroclear пропонує використовувати заморожені активи рф для миру в Україні замість фінансування репарацій - Politico

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Гендиректор Euroclear Валері Урбен вважає, що заморожені активи рф краще використати для мирних переговорів, ніж для фінансування репараційного кредиту Україні. Це дозволить уникнути складних правових ризиків та зберегти важіль впливу.

Euroclear пропонує використовувати заморожені активи рф для миру в Україні замість фінансування репарацій - Politico

За словами генерального директора бельгійського депозитарія Euroclear Валері Урбен, заморожені державні активи росії в ЄС краще використовувати як важіль для досягнення миру в Україні, ніж фінансувати кредит на €165 мільярдів у вигляді репарацій для Києва. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

На цьому етапі було б краще використовувати ці гроші для мирних переговорів, ніж створювати надзвичайно складну та ризикову правову структуру і втратити цей важіль у переговорах

- заявила Валері Урбен.

Як зазначає видання коментарі Урбен з’явилися після пропозиції Європейської комісії щодо кредиту на репарації у середу, за два тижні до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Очікується, що фінансові ресурси України вичерпаються в квітні, і лідерам доведеться вирішити, чи використовувати заморожені кошти Кремля, щоб забезпечити виживання Києва, чи підтримувати війну за рахунок податків.

Американський посланець Стів Віткофф запропонував замість цього використовувати ті самі активи для американсько-очолюваних відновлювальних проектів після укладення перемир’я.

Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано03.12.25, 15:36 • 2812 переглядiв

США планують отримати "50 відсотків" прибутку від цієї діяльності відповідно до первісного 28-пунктового плану миру, який зазнав сильної критики з боку європейців за надання переваги Москві, і пізніше був замінений переробленим планом — який, здається, у Кремлі взагалі не користується підтримкою.

Бельгійський уряд на чолі з Бартом Де Вевером побоюється, що кредит на репарації може спровокувати російську відплату. Де Вевер вимагає від столиць ЄС фінансових гарантій, які можуть бути виплачені миттєво, якщо Москва спробує повернути кошти.

Доповнення

Euroclear, депозитарій, що базується в Брюсселі, також має безпосередню зацікавленість у переговорах, оскільки володіє більшою частиною заморожених російських активів. Урбен додала, що фінансові ризики прив’язки цих активів до кредиту на репарації занадто великі. Можлива банкрутність Euroclear через цю ініціативу "вплине на привабливість європейського ринку" та зачепить світовий фінансовий ринок.

Комісія заявила, що її пропозиції враховують більшість занепокоєнь Бельгії та Euroclear. Де Вевер не переконаний. Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні ввечері зустрічаються з бельгійським прем’єром, щоб спробувати залучити його до підтримки.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло, щоб переконати Бельгію підтримати "репараційний кредит" Україні на 165 мільярдів євро. Кредит пропонується забезпечити за рахунок заморожених російських державних активів, що знаходяться в Бельгії.

Країни ЄС відкидають гарантію Бельгії по кредиту за рахунок активів рф у вигляді "незаповненого чека" - Politico02.12.25, 08:35 • 3241 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Брюссель
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна