Euroclear предлагает использовать замороженные активы рф для мира в Украине вместо финансирования репараций - Politico

По словам генерального директора бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, замороженные государственные активы России в ЕС лучше использовать как рычаг для достижения мира в Украине, чем финансировать кредит на €165 миллиардов в виде репараций для Киева. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

На этом этапе было бы лучше использовать эти деньги для мирных переговоров, чем создавать чрезвычайно сложную и рискованную правовую структуру и потерять этот рычаг в переговорах - заявила Валери Урбен.

Как отмечает издание, комментарии Урбен появились после предложения Европейской комиссии о кредите на репарации в среду, за две недели до саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Ожидается, что финансовые ресурсы Украины иссякнут в апреле, и лидерам придется решить, использовать ли замороженные средства Кремля, чтобы обеспечить выживание Киева, или поддерживать войну за счет налогов.

Американский посланник Стив Уиткофф предложил вместо этого использовать те же активы для американских восстановительных проектов после заключения перемирия.

США планируют получить "50 процентов" прибыли от этой деятельности в соответствии с первоначальным 28-пунктовым планом мира, который подвергся сильной критике со стороны европейцев за предоставление преимущества Москве, и позже был заменен переработанным планом — который, кажется, в Кремле вообще не пользуется поддержкой.

Бельгийское правительство во главе с Бартом Де Вевером опасается, что кредит на репарации может спровоцировать российское возмездие. Де Вевер требует от столиц ЕС финансовых гарантий, которые могут быть выплачены мгновенно, если Москва попытается вернуть средства.

Дополнение

Euroclear, депозитарий, базирующийся в Брюсселе, также имеет непосредственную заинтересованность в переговорах, поскольку владеет большей частью замороженных российских активов. Урбен добавила, что финансовые риски привязки этих активов к кредиту на репарации слишком велики. Возможное банкротство Euroclear из-за этой инициативы "повлияет на привлекательность европейского рынка" и затронет мировой финансовый рынок.

Комиссия заявила, что ее предложения учитывают большинство опасений Бельгии и Euroclear. Де Вевер не убежден. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня вечером встречаются с бельгийским премьером, чтобы попытаться привлечь его к поддержке.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло, чтобы убедить Бельгию поддержать "репарационный кредит" Украине на 165 миллиардов евро. Кредит предлагается обеспечить за счет замороженных российских государственных активов, находящихся в Бельгии.

