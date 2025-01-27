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Китай готовит новое поколение лидеров: кто придет на смену Си Цзиньпину?

Китай готовит новое поколение лидеров: кто придет на смену Си Цзиньпину?

Киев  •  УНН

 • 9718 просмотра

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Правительство КНР планирует масштабные кадровые перестановки в 2025 году, открывая путь чиновникам 1970-х годов рождения. Си Цзиньпин не назначил преемника, что ставит под вопрос будущее политической системы Китая.

Правительство президента КНР Си Цзиньпина намерено провести ряд повышений в этом году, что даст первый взгляд на подрастающее поколение чиновников, которые должны стать следующими высшими лидерами страны, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По данным Asia Society, примерно пятая часть местных лидеров Китая должна уйти в отставку в 2025 году. Эта встряска создаст пространство для чиновников, родившихся в 1970-х годах, чтобы начать достигать полноправного министерского ранга.

За достижениями поколения после 70-х годов внимательно следят, потому что им будет за шестьдесят — когда китайские бюрократы обычно достигают пика своей карьеры — когда Си достигнет восьмидесяти. Это период, когда высший лидер Китая может передать больше власти своим помощникам или, возможно, даже уйти в отставку.

Среди тех, кто идет вперед, Лю Цзе, который в этом месяце стал самым молодым губернатором провинции Китая после того, как был повышен в провинции Чжэцзян — богатом технологическом центре, который помог продвинуть Си к власти. Двое других, которым за пятьдесят, уже находятся на том же уровне руководства.

"Чем дольше Си остается у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет взят из числа поколения после 70-х", — сказал Нил Томас, научный сотрудник по китайской политике в Центре анализа Китая Института политики азиатского общества. "Также возможно, что Си нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики стариков в Пекине".

Добавим

Как пишет издание, самый могущественный лидер Китая со времен Мао Цзэдуна отступил от четвертьвековой традиции, чтобы пропустить определение преемника на последнем партийном съезде в 2022 году. 71-летний мужчина расчистил путь к пожизненному правлению и не дал никаких указаний на то, что уйдет в отставку при следующей перестановке в 2027 году, отстранив всех претендентов. Это ставит под сомнение будущее политической системы, управляющей второй по величине экономикой мира.

Обсуждение молодых кадров, поднимающихся по служебной лестнице, становится все более чувствительным. 2 января новостное издание Shanghai Observer опубликовало статью, в которой перечислялись перспективные молодые чиновники, родившиеся в 1970-х годах, без каких-либо предположений. Несколько дней спустя этот отчет был удален из интернета, как и другие на ту же тему. Теперь ссылка возвращает сообщение 404, что обычно является признаком цензуры.

Поскольку в этом году правящая Коммунистическая партия, как ожидается, проведет конклав, известный как четвертый пленум, на котором обычно обсуждаются вопросы партийного строительства, дисциплинарные и кадровые вопросы окажутся в центре внимания.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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