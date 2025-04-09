Телеграмма

ГУР опубликовало видео уничтожения врага в поселке на Запорожском направлении. В результате зачистки ликвидировано 12 оккупантов, еще двое взяты в плен.
СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.
Мессенджер Telegram оштрафован на 7 миллионов рублей за отказ удалять контент с призывами к терактам и протестам. Платформа, основанная Павлом Дуровым, остается популярной в рф и Украине.
В Киеве молодчики разрисовали троллейбус, попавший в ДТП. Полиция установила личности нарушителей, они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
В сети распространяется фейковое фото с надписью "Мой папа - уклонист" на бейдже с лого николаевской гимназии. Гимназия опровергла информацию о существовании таких бейджей.
Укрзализныця возобновила шесть онлайн-сервисов, которые были недоступны из-за кибератаки, включая сайты заказа билетов и расписание электричек. Также возобновили сайты помощи железнодорожникам.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Теперь доступен личный кабинет клиента на е. Портал УЗ-Карго с сервисом оформления документов. Постепенно будет увеличиваться количество сервисов, а систему обещают запустить до 9 апреля.
Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.
МВД предупреждает о мошенниках, которые используют фейковые видео и голосовые сообщения в Telegram, чтобы выманить деньги. Проверяйте информацию и включайте двухфакторную аутентификацию.
В Одессе задержали мужчину, который по заданию рф изготовил взрывчатку, которая привела к взрыву в отделении полиции в Одесской области. В результате теракта погибла женщина, трое полицейских ранены.
Михаил Федоров рассказал о разработке 5 продуктов на базе искусственного интеллекта, которые помогут государству работать эффективнее, а украинцам получать услуги прозрачнее.
В Instagram появилась новая мошенническая схема с агрессивными комментариями под постами. Переход по ссылке в описании профиля может привести к фишингу и краже персональных данных.
Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Днепропетровской области и задержала двух агентов рф. Они планировали взорвать пикап ВСУ и здание ТЦК в Никопольском районе.
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Чаще всего жалуются на проблемы с приложением и подключением к серверу.
ГУР МО Украины обнародовало данные о 11 российских пропагандистах, распространяющих кремлевские нарративы и оправдывающих войну. В списке журналисты, военные корреспонденты и блогеры.
На Шри-Ланке дикий слон напал на автомобиль с россиянками в национальном парке Яла. Животное разбило лобовое стекло, вероятно, из-за отсутствия лакомств.
В Украине завершается отопительный сезон. Правительство начинает подготовку к следующей зиме, восстанавливая инфраструктуру и модернизируя теплосети.
Вечером 28 марта в Днепре в результате обстрела есть раненые. Масштабный пожар возник в ресторанном комплексе, горят многоэтажка и частные дома.
Россия снова атаковала газотранспортную систему (станцию) "Суджа" в Курской области, указали в ЦПД СНБО.
Укрзализныця возобновляет онлайн продажу билетов после сбоя, но пассажиры жалуются на проблемы. Инструкции по приобретению, возврату и действиям в случае потери билета.
Илон Маск интегрировал Grok AI в Telegram, у которого 1 миллиард пользователей. Бот бесплатный для Premium-аккаунтов, но после запуска временно стал недоступен из-за большого количества запросов.
В Запорожье задержали 18-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые готовили теракт по заказу российской военной разведки. Им грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов во Львове, которые планировали взорвать автомобиль украинского военного. Злоумышленники заложили взрывчатку в авто, им грозит пожизненное заключение.
Рада поддержала законопроект №9549, упрощающий получение земли для развертывания электронных коммуникационных сетей. Это ускорит развитие 4G, 5G и восстановление связи.
Военная контрразведка СБУ задержала в Сумской области агента гру, который корректировал огонь по украинским подразделениям. Предатель передавал врагу координаты для ударов по позициям ВСУ.
На улице Героев Днепра, 32б в Киеве на девушку упал информационный щит. Очевидцы помогли пострадавшей, она выжила, детали инцидента выясняются.
Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись кибератаке, продажа билетов онлайн недоступна. Пассажиры вынуждены покупать билеты в кассах, что привело к большим очередям на вокзале в столице.
Харьковский метрополитен переплатил поставщику более 1,1 млн грн за топливо из-за изменений в договоре. Прокуратура требует вернуть средства, поскольку изменения цен были необоснованны.