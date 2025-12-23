$42.150.10
Генетическое наследие Дурова: московская клиника предлагает бесплатное оплодотворение спермой основателя Telegram

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Московская клиника AltraVita предлагает женщинам до 37 лет бесплатное искусственное оплодотворение спермой Павла Дурова, который лично оплачивает процедуры. Миллиардер имеет более 100 биологических детей в 12 странах и обещает им равную долю наследства в 17 миллиардов долларов.

Генетическое наследие Дурова: московская клиника предлагает бесплатное оплодотворение спермой основателя Telegram

В московской клинике репродуктивной медицины AltraVita продолжается необычная маркетинговая кампания, предлагающая женщинам до 37 лет бесплатное искусственное оплодотворение с использованием донорского материала Павла Дурова. Миллиардер лично оплачивает процедуры для добровольцев, желающих родить ребенка от его "пользовательской" спермы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

На сайте учреждения биоматериал рекламируют с использованием фотографии гендиректора и логотипа Telegram.

По словам бывшего врача клиники, кампания привлекла специфическую аудиторию. Участницы должны были быть незамужними, чтобы избежать юридических споров относительно отцовства.

Дуров намекнул на вмешательство одного из европейских правительств в выборы в Румынии. В МИД Франции ответили18.05.25, 20:57 • 4350 просмотров

Пациенты, которые приходили, все выглядели прекрасно, были хорошо образованными и очень здоровыми. Они хотели иметь ребенка от, ну, определенного типа мужчины. Они считали такую родительскую фигуру правильной

– сообщил врач в комментарии медиа.

Сам Дуров утверждает, что начал сдавать сперму примерно в 2010 году. Сначала это была помощь другу, а впоследствии – анонимное донорство для преодоления дефицита "высококачественного материала". Сейчас у основателя Telegram уже более 100 биологических детей в 12 странах мира.

Борьба за наследство в 17 миллиардов долларов

Интерес к донорству Дурова возрос после его заявления о том, что все его биологические дети будут иметь право на равную долю наследства. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 17 миллиардов долларов, значительная часть которых сосредоточена в акциях Telegram и биткоинах. Для верификации потомков миллиардер планирует использовать ДНК-тесты.

Если они смогут установить свою общую ДНК со мной, возможно, когда-нибудь через 30 лет, они будут иметь право на долю моего имущества после моей смерти 

– заявил Дуров в подкасте Лекса Фридмана.

Помимо финансовых обещаний, Павел Дуров планирует опубликовать исходный код собственной ДНК. Это позволит его биологическим детям, разбросанным по всему миру, найти друг друга в будущем.

Франция сняла все ограничения на выезд Павла Дурова13.11.25, 16:50 • 3069 просмотров

Степан Гафтко

