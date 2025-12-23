Генетическое наследие Дурова: московская клиника предлагает бесплатное оплодотворение спермой основателя Telegram

В московской клинике репродуктивной медицины AltraVita продолжается необычная маркетинговая кампания, предлагающая женщинам до 37 лет бесплатное искусственное оплодотворение с использованием донорского материала Павла Дурова. Миллиардер лично оплачивает процедуры для добровольцев, желающих родить ребенка от его "пользовательской" спермы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

На сайте учреждения биоматериал рекламируют с использованием фотографии гендиректора и логотипа Telegram.

По словам бывшего врача клиники, кампания привлекла специфическую аудиторию. Участницы должны были быть незамужними, чтобы избежать юридических споров относительно отцовства.

Пациенты, которые приходили, все выглядели прекрасно, были хорошо образованными и очень здоровыми. Они хотели иметь ребенка от, ну, определенного типа мужчины. Они считали такую родительскую фигуру правильной

Сам Дуров утверждает, что начал сдавать сперму примерно в 2010 году. Сначала это была помощь другу, а впоследствии – анонимное донорство для преодоления дефицита "высококачественного материала". Сейчас у основателя Telegram уже более 100 биологических детей в 12 странах мира.

Интерес к донорству Дурова возрос после его заявления о том, что все его биологические дети будут иметь право на равную долю наследства. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 17 миллиардов долларов, значительная часть которых сосредоточена в акциях Telegram и биткоинах. Для верификации потомков миллиардер планирует использовать ДНК-тесты.

Если они смогут установить свою общую ДНК со мной, возможно, когда-нибудь через 30 лет, они будут иметь право на долю моего имущества после моей смерти