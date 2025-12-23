Генетична спадщина Дурова: московська клініка пропонує безкоштовне запліднення спермою засновника Telegram

У московській клініці репродуктивної медицини AltraVita триває незвичайна маркетингова кампанія, яка пропонує жінкам до 37 років безкоштовне штчне запліднення із використанням донорського матеріалу Павла Дурова. Мільярдер особисто оплачує процедури для добровольців, які бажають народити дитину від його "користувацької" сперми. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

На сайті установи біоматеріал рекламують із використанням фотографії гендиректора та логотипа Telegram.

За словами колишнього лікаря клініки, кампанія залучила специфічну аудиторію. Учасниці мали бути неодруженими, щоб уникнути юридичних суперечок щодо батьківства.

Пацієнти, які приходили, всі виглядали чудово, були добре освіченими та дуже здоровими. Вони хотіли мати дитину від, ну, певного типу чоловіка. Вони вважали таку батьківську фігуру правильною

Сам Дуров стверджує, що почав здавати сперму приблизно у 2010 році. Спочатку це була допомога другу, а згодом – анонімне донорство для подолання дефіциту "високоякісного матеріалу". Наразі у засновника Telegram уже понад 100 біологічних дітей у 12 країнах світу.

Інтерес до донорства Дурова зріс після його заяви про те, що всі його біологічні діти матимуть право на рівну частку спадщини. Forbes оцінює статки бізнесмена у 17 мільярдів доларів, значна частина яких зосереджена в акціях Telegram та біткоїнах. Для верифікації нащадків мільярдер планує використовувати ДНК-тести.

Якщо вони зможуть встановити свою спільну ДНК зі мною, можливо, колись через 30 років, вони матимуть право на частку мого майна після моєї смерті