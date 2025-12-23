$42.150.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генетична спадщина Дурова: московська клініка пропонує безкоштовне запліднення спермою засновника Telegram

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Московська клініка AltraVita пропонує жінкам до 37 років безкоштовне штучне запліднення спермою Павла Дурова, який особисто оплачує процедури. Мільярдер має понад 100 біологічних дітей у 12 країнах і обіцяє їм рівну частку спадщини у 17 мільярдів доларів.

Генетична спадщина Дурова: московська клініка пропонує безкоштовне запліднення спермою засновника Telegram

У московській клініці репродуктивної медицини AltraVita триває незвичайна маркетингова кампанія, яка пропонує жінкам до 37 років безкоштовне штчне запліднення із використанням донорського матеріалу Павла Дурова. Мільярдер особисто оплачує процедури для добровольців, які бажають народити дитину від його "користувацької" сперми. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

На сайті установи біоматеріал рекламують із використанням фотографії гендиректора та логотипа Telegram.

За словами колишнього лікаря клініки, кампанія залучила специфічну аудиторію. Учасниці мали бути неодруженими, щоб уникнути юридичних суперечок щодо батьківства.

Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли18.05.25, 20:57 • 4348 переглядiв

Пацієнти, які приходили, всі виглядали чудово, були добре освіченими та дуже здоровими. Вони хотіли мати дитину від, ну, певного типу чоловіка. Вони вважали таку батьківську фігуру правильною

– повідомив лікар у коментарі медіа.

Сам Дуров стверджує, що почав здавати сперму приблизно у 2010 році. Спочатку це була допомога другу, а згодом – анонімне донорство для подолання дефіциту "високоякісного матеріалу". Наразі у засновника Telegram уже понад 100 біологічних дітей у 12 країнах світу.

Боротьба за спадщину у 17 мільярдів доларів

Інтерес до донорства Дурова зріс після його заяви про те, що всі його біологічні діти матимуть право на рівну частку спадщини. Forbes оцінює статки бізнесмена у 17 мільярдів доларів, значна частина яких зосереджена в акціях Telegram та біткоїнах. Для верифікації нащадків мільярдер планує використовувати ДНК-тести.

Якщо вони зможуть встановити свою спільну ДНК зі мною, можливо, колись через 30 років, вони матимуть право на частку мого майна після моєї смерті 

– заявив Дуров у подкасті Лекса Фрідмана.

Окрім фінансових обіцянок, Павло Дуров планує опублікувати вихідний код власної ДНК. Це дозволить його біологічним дітям, розкиданим по всьому світу, знайти одне одного в майбутньому.

Франція зняла всі обмеження на виїзд Павла Дурова13.11.25, 16:50 • 3065 переглядiв

Степан Гафтко

