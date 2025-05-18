Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
16:47 • 13648 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

14:58 • 35605 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

13:32 • 47674 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

18 травня, 12:29 • 55278 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

18 травня, 12:08 • 60576 перегляди

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

17 травня, 23:01 • 54400 перегляди

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

17 травня, 12:09 • 163599 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 96994 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 95496 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 398589 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
68%
746мм
Популярнi новини

Трагедія через тоталітарну систему: у День боротьби за права кримськотатарського народу Україна вшановує памʼять жертв депортації

18 травня, 09:27 • 20084 перегляди

Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань

18 травня, 09:51 • 49928 перегляди

Перша промова Папи Лева після інтронізації: основні послання стосувалися любові, миру та єдності

18 травня, 09:57 • 15062 перегляди

Обмін 1000 на 1000 людей: "працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома" - Умєров

18 травня, 10:34 • 52767 перегляди

Перша зустріч після публічної суперечки: Зеленський потиснув руку Венсу

18 травня, 10:51 • 128586 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 185675 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 398589 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 326019 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 430819 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 417015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Дональд Трамп

Марк Карні

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Європа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 79845 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 163599 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 72145 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 74395 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 83340 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубиця M109

MGM-140 ATACMS

Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Павло Дуров заявив, що один з європейських урядів просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії, але отримав відмову. МЗС Франції назвало це звинувачення необґрунтованим.

Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли

Засновник Telegram Павло Дуров написав, що уряд однієї з країн Європи, натякаючи на Францію, просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії. У МЗС Франції та МЗС Румунії - відреагували, передає УНН.

Західноєвропейський уряд (вгадайте який? 🥖) звернувся до Telegram із проханням змусити замовкнути консервативні голоси в Румунії перед сьогоднішніми президентськими виборами. Я категорично відмовився. Telegram не обмежуватиме свободи румунських користувачів або блокуватиме їх політичні канали. Не можна "захищати демократію", руйнуючи демократію. Не можна "боротися із втручанням у вибори", втручаючись у вибори 

- написав він.

Додамо

Згодом у відповідь МЗС Франції назвало звинувачення Дурова "необґрунтованими" і категорично їх відкинуло.

Перший тур президентських виборів у Румунії у грудні минулого року був суверенно анульований компетентною румунською владою після цілком реального цифрового та фінансового втручання з боку суб'єктів, пов'язаних з росією... У цьому контексті недавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром від реальних загроз втручанню у справи Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів виявити відповідальність та захистити демократію 

- сказано у повідомленні.

Крім того, у румунському МЗС заявили про ознаки втручання Росії у вибори президента.

"Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах спрямована на те, щоб вплинути на виборчий процес. Цього очікували, і влада спростувала ці фейкові новини", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Павло Дуров
Telegram
Франція
Румунія
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,504.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,463.19