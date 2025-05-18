Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли

Засновник Telegram Павло Дуров написав, що уряд однієї з країн Європи, натякаючи на Францію, просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії. У МЗС Франції та МЗС Румунії - відреагували, передає УНН.

Західноєвропейський уряд (вгадайте який? 🥖) звернувся до Telegram із проханням змусити замовкнути консервативні голоси в Румунії перед сьогоднішніми президентськими виборами. Я категорично відмовився. Telegram не обмежуватиме свободи румунських користувачів або блокуватиме їх політичні канали. Не можна "захищати демократію", руйнуючи демократію. Не можна "боротися із втручанням у вибори", втручаючись у вибори - написав він.

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Згодом у відповідь МЗС Франції назвало звинувачення Дурова "необґрунтованими" і категорично їх відкинуло.

Перший тур президентських виборів у Румунії у грудні минулого року був суверенно анульований компетентною румунською владою після цілком реального цифрового та фінансового втручання з боку суб'єктів, пов'язаних з росією... У цьому контексті недавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром від реальних загроз втручанню у справи Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів виявити відповідальність та захистити демократію - сказано у повідомленні.

Крім того, у румунському МЗС заявили про ознаки втручання Росії у вибори президента.

"Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах спрямована на те, щоб вплинути на виборчий процес. Цього очікували, і влада спростувала ці фейкові новини", - йдеться у повідомленні.