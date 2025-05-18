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Дуров намекнул на вмешательство одного из европейских правительств в выборы в Румынии. В МИД Франции ответили

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Павел Дуров заявил, что одно из европейских правительств просило заблокировать "консервативные" каналы перед выборами в Румынии, но получило отказ. МИД Франции назвал это обвинение необоснованным.

Дуров намекнул на вмешательство одного из европейских правительств в выборы в Румынии. В МИД Франции ответили

Основатель Telegram Павел Дуров написал, что правительство одной из стран Европы, намекая на Францию, просило заблокировать "консервативные" каналы перед выборами в Румынии. В МИД Франции и МИД Румынии - отреагировали, передает УНН.

Западноевропейское правительство (угадай какое? 🥖) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Нельзя "защищать демократию", разрушая демократию. Нельзя "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы 

- написал он.

Добавим

Впоследствии в ответ МИД Франции назвало обвинения Дурова "необоснованными" и категорически их отвергло.

Первый тур президентских выборов в Румынии в декабре прошлого года был суверенно аннулирован компетентными румынскими властями после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с россией... В этом контексте недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательству в дела Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей проявить ответственность и защитить демократию 

- сказано в сообщении.

Кроме того, в румынском МИД заявили о признаках вмешательства россии в выборы президента.

"Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях направлена на то, чтобы повлиять на избирательный процесс. Этого ожидали, и власти опровергли эти фейковые новости", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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