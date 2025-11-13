Франція зняла всі обмеження на виїзд Павла Дурова
Київ • УНН
Слідчу у Франції скасували заборону на виїзд генерального директора Telegram Павла Дурова, якого раніше підозрювали у сприянні злочинам. Рішення від 10 листопада також скасовує вимогу щодо регулярної реєстрації в поліцейській дільниці.
Деталі
За даними джерел, рішення від 10 листопада також скасовує вимогу, щоб Дуров регулярно реєструвався в поліцейській дільниці. Спершу йому було заборонено залишати Францію, однак у червні обмеження пом’якшили – бізнесмен міг здійснювати короткі поїздки до Дубая.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту після прибуття приватним літаком. Його утримували чотири дні, допитували у справі про можливу співучасть у злочинах, скоєних через Telegram, та відпустили під заставу у 5 мільйонів євро.
Дуров заперечує усі звинувачення. Його інтереси представляють адвокати Крістоф Інгрейн, Давид-Олів'є Камінскі та Робін Бінсард.
