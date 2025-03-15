Суд дозволив Дурову покинути Францію. Він направився в Дубай

Засновник Telegram Павло Дуров, якого в Парижі звинувачують у співучасті у злочинній діяльності, залишив Францію в суботу з дозволу суду. Про це повідомили агентству AFP кілька джерел, близьких до справи, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, Дуров їде в Дубай.

Нагадаємо, в серпні 2024 року засновника Telegram Павла Дурова було затримано в паризькому аеропорту. Його звинувачували в навмисній відсутності модерації незаконного контенту в месенджері. Суд відпустив Дурова під заставу в 5 млн євро, але заборонив залишати Францію.