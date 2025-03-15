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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Суд разрешил Дурову покинуть Францию. Он направился в Дубай

Киев • УНН

 • 21255 просмотра

Основатель Telegram, обвиняемый в соучастии в преступной деятельности, покинул Францию с разрешения суда. СМИ сообщают, что Дуров уезжает в Дубай.

Суд разрешил Дурову покинуть Францию. Он направился в Дубай

Основатель Telegram Павел Дуров, обвиняемый в Париже в соучастии в преступной деятельности, покинул Францию ​​в субботу с разрешения суда. Об этом сообщили агентству AFP несколько источников, близких к делу, передает УНН.

По информации СМИ, Дуров уезжает в Дубай.

Напомним, в августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Его обвиняли в намеренном отсутствии модерации незаконного контента в мессенджере. Суд отпустил Дурова под залог в 5 млн евро, но запретил покидать Францию.

Антонина Туманова

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