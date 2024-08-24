Гендиректора Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту під Парижем
Київ • УНН
Засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Ле Бурже біля Парижа. Затримання здійснено жандармерією транспортної безпеки за запитом Офісу з питань неповнолітніх Франції.
Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле Бурже, що неподалік Парижа. Затримання відбулося близько 20:00 після того, як Дуров зійшов з приватного літака, що прилетів з Азербайджану. Про це повідомляє французький телеканал TF1, пеедає УНН.
Деталі
Затримання було здійснено силами жандармерії транспортної безпеки (GTA). Дуров, який має франко-російське громадянство, був у супроводі свого охоронця та жінки.
Він перебував у списку розшукуваних осіб (FPR) і був під розслідуванням французької поліції на підставі попереднього розслідування, ініційованого Офісом з питань неповнолітніх (OFMIN) при Національному управлінні судової поліції Франції.
Деталі затримання та обставини, які призвели до його розшуку, наразі уточнюються.
Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів28.03.24, 21:34 • 28438 переглядiв