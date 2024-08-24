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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту под Парижем

Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту под Парижем

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 20:46  •  381 просмотра

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Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже возле Парижа. Задержание осуществлено жандармерией транспортной безопасности по запросу Офиса по вопросам несовершеннолетних Франции.

Павла Дурова, основателя и генерального директора мессенджера Telegram, задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, недалеко от Парижа. Задержание произошло около 20:00 после того, как Дуров сошел с частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Об этом сообщает французский телеканал TF1, пеедает УНН

Детали

Задержание было осуществлено силами жандармерии транспортной безопасности (GTA). Дуров, который имеет франко-российское гражданство, был в сопровождении своего охранника и женщины.

Он находился в списке разыскиваемых лиц (FPR) и был под расследованием французской полиции на основании предварительного расследования, инициированного Офисом по вопросам несовершеннолетних (OFMIN) при Национальном управлении судебной полиции Франции.

Детали задержания и обстоятельства, которые привели к его розыску, пока уточняются.

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