Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту под Парижем
Киев • УНН
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже возле Парижа. Задержание осуществлено жандармерией транспортной безопасности по запросу Офиса по вопросам несовершеннолетних Франции.
Павла Дурова, основателя и генерального директора мессенджера Telegram, задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, недалеко от Парижа. Задержание произошло около 20:00 после того, как Дуров сошел с частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Об этом сообщает французский телеканал TF1, пеедает УНН.
Детали
Задержание было осуществлено силами жандармерии транспортной безопасности (GTA). Дуров, который имеет франко-российское гражданство, был в сопровождении своего охранника и женщины.
Он находился в списке разыскиваемых лиц (FPR) и был под расследованием французской полиции на основании предварительного расследования, инициированного Офисом по вопросам несовершеннолетних (OFMIN) при Национальном управлении судебной полиции Франции.
Детали задержания и обстоятельства, которые привели к его розыску, пока уточняются.
Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів28 марта 2024, 19:34 • 28206 просмотров