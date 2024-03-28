Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  110515 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  100266 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  102773 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  139716 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140509 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143509 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152326 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127223 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139930 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126600 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  550902 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  502208 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  516580 просмотра

Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

Telegram остановил десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам от незнакомцев и заблокировал тысячи пользователей, которые участвовали в этом флешмобе.

Общество •   •  9183 просмотра
Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Министр обороны Украины сообщил о прогрессе в сотрудничестве с партнерами по пакетам оборонной помощи, заверив, что украинские защитники получат больше вооружения, и призвал союзников по НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны от российских атак.

Война •   •  13288 просмотра
Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров

Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского

2 000 государственных служащих и представителей органов местного самоуправления пройдут бесплатные курсы английского языка до уровня В1 в рамках программы Future Perfect, чтобы улучшить свою способность общаться с международными партнерами и представлять Украину за рубежом.

Общество •   •  11005 просмотра
Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского

Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обсудил с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном потребности украинских военных на ближайшие месяцы, необходимую помощь со стороны США, защиту от российских ракетно-бомбовых атак, развитие фортификационных сооружений и стратегические вопросы до 2024 года.

Война •   •  15290 просмотра
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Украина подала в ЮНЕСКО две номинации в сфере охраны нематериального культурного наследия: "Традиция полесского музыкального инструмента "дудка-винтик" и "Практика охраны традиции Щедрого вечера в Украине".

Общество •   •  12564 просмотра
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер

Большой российский десантный корабль проекта 775 был замечен пришвартованным в Сухарной бухте Севастополя, его передвижения отслеживаются и сообщаются Вооруженным силам Украины.

Война •   •  15428 просмотра
Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер

В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция

С начала российского вторжения количество пропавших без вести в Украине выросло в 4 раза, достигнув на сегодня 50 150 человек.

Война •   •  15116 просмотра
В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция

Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура

Трое гражданских лиц, в том числе 71-летняя женщина, получили ранения в результате российских ракетных и авиаударов по Харьковской области 28 марта, в результате чего были повреждены жилые дома и частные усадьбы.

Война •   •  15590 просмотра
Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура

Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Общество •   •  16471 просмотра
Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранных поставщиков, взыскав более 700 миллионов гривен за недопоставленное или некачественное военное оборудование и средства защиты.

Война •   •  16412 просмотра
Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ