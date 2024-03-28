Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам

На днях в Telegram пресекли десятки тысяч попыток отправить сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров, передает УНН.

"Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мероприятий для предотвращения этой активности", - сообщил Дуров.

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По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

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Дуров также добавил, что с начала следующей недели все пользователи из россии, Украины и беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения.

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"Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации такого спама. Telegram - не место для спам-рассылок и призывов к насилию", - резюмировал Дуров.