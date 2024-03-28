Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  106005 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  85800 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  100742 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137998 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140363 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143426 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152282 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127213 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139921 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126595 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  548621 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  499980 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  514405 просмотра

Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

По данным украинских силовиков, Telegram сотрудничает с российскими органами власти - Роскомнадзором и ФСБ, блокируя каналы по их запросу и сохраняя данные пользователей в течение неопределенного срока.

политика •   •  12494 просмотра
Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"

россия обвинила Украину в причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити", что Белый дом отверг как "чушь", заявив, что ответственность несет исключительно Исламское государство и что США заранее предупредили россию об атаке экстремистов.

политика •   •  13015 просмотра
"Чушь": в США отвергают обвинения рф в причастности Украины к теракту в "Крокусе"

В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"

Министерство обороны Украины работает над юридическим определением понятия "кибервойна" и признанием кибератак актами войны с целью противодействия систематическим киберугрозам со стороны России и ее союзников.

Война •   •  13731 просмотра
В Минобороны готовят законодательное определение для понятия "кибервойна"

Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста

Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.

Криминал и ЧП •   •  12447 просмотра
Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста

Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак

Правительственные сайты Словении, в том числе сайт президента, подверглись DDoS-атакам, которые позже были остановлены национальным центром реагирования на кибербезопасность SI-CERT, а ответственность за них взяла на себя российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn.

Война •   •  13647 просмотра
Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак

Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, средства маскировки оружия и систему спутниковой связи, что соответствует ключевым приоритетам Украины по словам украинского министра обороны.

Война •   •  14188 просмотра
Соответствует всем потребностям Украины: Умеров о новом пакете военной помощи от Германии

Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС

Послы G7 призывают к прозрачному и справедливому процессу избрания нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей в Украине после того, как предыдущий председатель подал в отставку.

политика •   •  13543 просмотра
Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС

Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов

Китай стремится стать мощной движущей силой восстановления мировой экономики в этом году за счет более широкого открытия своих рынков для иностранных инвесторов, продвижения технологических инноваций и обеспечения высококачественного роста.

Новости Мира •   •  12211 просмотра
Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов

ВАКС продлил обязанности экс-главе Верховного суда Князеву - САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил обязанности, возложенные на бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, до 28 мая 2024 года.

Криминал и ЧП •   •  12118 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-главе Верховного суда Князеву - САП

россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование

Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, повредив лицей, детскую площадку, дома, хозяйственные постройки, энергетическое оборудование и объекты инфраструктуры в Никопольском районе, о жертвах не сообщается.

Общество •   •  14454 просмотра
россияне 10 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и энергетическое оборудование