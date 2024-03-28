Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб и хранит данные пользователей бессрочно - Spravdi

Telegram сотрудничает с роскомнадзором и фсб. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на СБУ, передает УНН.

Детали

Telegram сотрудничает с российскими спецслужбами. Об этом представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко заявил во время Kyiv Stratcom Forum 2024, организованный Центром стратегических коммуникаций:

Прежде всего СБУ отслеживает, где находятся серверы Telegram. Есть высокая вероятность, что они - на территории рф. Вторая проблема Telegram - его владелец и разработчики являются гражданами рф. Третья - мы видим четкое сотрудничество Telegram с роскомнадзором и фсб. Когда нужно фсб заблокировать любой канал на территории рф, Telegram выполняет эти указания моментально. - заявил на форуме Мельниченко.

Он также отметил, что СБУ принимает определенные меры по деанонимизации администраторов Telegram-каналов, направленных на деструктивную деятельность.

Иногда часть из них удается заблокировать, но Telegram не прислушивается к просьбам Украины, как к просьбам рф. - добавил Мельниченко.

Соучредитель UA TechEcosystem Антон Мельник добавил, что если вы хотите пользоваться Telegram, у вас обязательно должен стоять VPN: