За минувшие сутки российская армия потеряла еще 2310 военнослужащих, а общие боевые потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 637 170 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и более тысячи беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным военного командования, в течение 21 ноября российские оккупанты потеряли 2 танка, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и 6 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 1392 беспилотника оперативно-тактического уровня, 6 наземных робототехнических комплексов, 243 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы специальной техники.

Общие потери российской армии

По состоянию на 22 ноября 2026 года с начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 487 танков, 25 923 боевые бронированные машины, 52 661 артиллерийскую систему и 2295 реактивных систем залпового огня.

Также потери противника составляют 1767 средств противовоздушной обороны, 452 самолета, 356 вертолетов, 616 803 беспилотника оперативно-тактического уровня, 5278 крылатых ракет и 3209 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, российская армия потеряла 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 178 062 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4925 единиц специальной техники.

В Генштабе подчеркивают, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

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