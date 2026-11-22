В российском краснодаре в ночь против 22 ноября после атаки беспилотников, вероятно, получила повреждения будівля Главного управления росгвардии в краснодарском крае. Местные жители сообщали о пожаре и запахе гари, а OSINT-аналитики установили вероятное место возгорания. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным издания, специалист проанализировал фотографию местного жителя и видеозапись очевидца, опубликованную мониторинговым каналом Exilenova+.

На основе этих материалов аналитик установил вероятный адрес пожара – краснодар, улица Черкасская, 70.

Ранее по этому адресу располагалась воинская часть №3702, которая относилась к 47-й отдельной бригаде оперативного назначения. Сейчас там находится Главное управление росгвардии в краснодарском крае.

Что известно о ночной атаке на краснодар

В ночь против 22 ноября жители города сообщали о запахе гари и публиковали фотографии задымления.

В то же время в аэропорту краснодара временно ограничивали прием и отправление самолетов.

В городе также звучали сирены с предупредительным сигналом "Внимание всем!".

Местные власти заявили об отражении атаки беспилотников, однако не прокомментировали сообщения о пожаре и возможных повреждениях здания росгвардии.

В настоящее время информация о попадании по объекту силового ведомства рф основывается на OSINT-анализе и не имеет официального подтверждения.

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