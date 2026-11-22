У російському краснодарі в ніч проти 22 листопада після атаки безпілотників, імовірно, зазнала ураження будівля Головного управління росгвардії у краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляли про пожежу та запах гару, а OSINT-аналітики встановили ймовірне місце займання. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

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За даними видання, фахівець проаналізував фотографію місцевого жителя та відеозапис очевидця, яку опублікував моніторинговий канал Exilenova+.

На основі цих матеріалів аналітик встановив імовірну адресу пожежі – краснодар, вулиця Черкаська, 70.

Раніше за цією адресою розташовувалася військова частина №3702, яка належала до 47-ї окремої бригади оперативного призначення. Нині там перебуває Головне управління росгвардії у краснодарському краї.

Що відомо про нічну атаку на краснодар

У ніч проти 22 листопада жителі міста повідомляли про запах гару та публікували фотографії задимлення.

Водночас в аеропорту краснодара тимчасово обмежували приймання та відправлення літаків.

У місті також лунали сирени з попереджувальним сигналом "Увага всім!".

Місцева влада заявила про відбиття атаки безпілотників, однак не прокоментувала повідомлення про пожежу та можливі пошкодження будівлі росгвардії.

Наразі інформація про влучання по об'єкту силового відомства рф ґрунтується на OSINT-аналізі та не має офіційного підтвердження.

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