За минулу добу російська армія втратила ще 2310 військовослужбовців, а загальні бойові втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 637 170 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць бронетехніки, артилерійських систем та понад тисячу безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними військового командування, протягом 21 листопада російські окупанти втратили 2 танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем та 6 реактивних систем залпового вогню.

Крім того, Сили оборони знищили 1392 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 6 наземних робототехнічних комплексів, 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії

Станом на 22 листопада 2026 року від початку повномасштабної війни росія втратила 12 487 танків, 25 923 бойові броньовані машини, 52 661 артилерійську систему та 2295 реактивних систем залпового вогню.

Також втрати противника становлять 1767 засобів протиповітряної оборони, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 616 803 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5278 крилатих ракет та 3209 наземних робототехнічних комплексів.

Крім того, російська армія втратила 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 178 062 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4925 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі наголошують, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.

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