Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что Telegram, с точки зрения национальной безопасности, является проблемой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Буданова, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Как заявил Буданов, что с помощью Telegram можно влиять на людей на оккупированных территориях, в частности, благодаря ему можно что-то доносить до людей на этих территориях.

Также Буданов отметил об опасности от Telegram.

Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Да это не свобода СМИ, это немножко иначе называется - сказал Буданов.

Напомним

В Верховную Раду подан законопроект, который регулирует работу социальных сетей, таких как Telegram, в Украине, требует раскрытия информации о владельцах и источниках финансирования, а также ограничивает использование платформ с непрозрачной структурой собственности.