Франция сняла все ограничения на выезд Павла Дурова

Эксклюзив
14:40 • 10378 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
14:39 • 8502 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12035 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34398 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27647 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31353 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34179 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32805 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28080 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21585 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
Эксклюзив
14:40 • 10378 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34398 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30915 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28394 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 95940 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50028 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50342 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40498 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79057 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78789 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

Франция сняла все ограничения на выезд Павла Дурова

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Следователи во Франции отменили запрет на выезд генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии преступлениям. Решение от 10 ноября также отменяет требование о регулярной регистрации в полицейском участке.

Франция сняла все ограничения на выезд Павла Дурова

Французские следователи полностью отменили запрет на выезд из страны для генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии совершению преступлений через работу мессенджера. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, решение от 10 ноября также отменяет требование, чтобы Дуров регулярно регистрировался в полицейском участке. Сначала ему было запрещено покидать Францию, однако в июне ограничение смягчили – бизнесмен мог совершать короткие поездки в Дубай.

Дуров намекнул на вмешательство одного из европейских правительств в выборы в Румынии. В МИД Франции ответили18.05.25, 20:57 • 4328 просмотров

Напомним, в августе 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту после прибытия частным самолетом. Его удерживали четыре дня, допрашивали по делу о возможном соучастии в преступлениях, совершенных через Telegram, и отпустили под залог в 5 миллионов евро.

Дуров отрицает все обвинения. Его интересы представляют адвокаты Кристоф Ингрейн, Давид-Оливье Камински и Робин Бинсард.

Суд разрешил Дурову покинуть Францию. Он направился в Дубай15.03.25, 16:13 • 21320 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Telegram
Павел Дуров
Bloomberg L.P.
Дубай
Франция
Румыния