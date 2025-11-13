Франция сняла все ограничения на выезд Павла Дурова
Киев • УНН
Следователи во Франции отменили запрет на выезд генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии преступлениям. Решение от 10 ноября также отменяет требование о регулярной регистрации в полицейском участке.
Подробности
По данным источников, решение от 10 ноября также отменяет требование, чтобы Дуров регулярно регистрировался в полицейском участке. Сначала ему было запрещено покидать Францию, однако в июне ограничение смягчили – бизнесмен мог совершать короткие поездки в Дубай.
Напомним, в августе 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту после прибытия частным самолетом. Его удерживали четыре дня, допрашивали по делу о возможном соучастии в преступлениях, совершенных через Telegram, и отпустили под залог в 5 миллионов евро.
Дуров отрицает все обвинения. Его интересы представляют адвокаты Кристоф Ингрейн, Давид-Оливье Камински и Робин Бинсард.
