09:49
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Блокировка Telegram разрушает малый бизнес в рф и способствует цифровой изоляции - СВР

Киев • УНН

 532 просмотра

Блокировка Telegram в рф провоцирует деградацию малого бизнеса, поскольку мессенджер является ключевой площадкой для маркетинга и коммуникации. Это демонстрирует ставку руководства рф на консервативные группы и стремление к цифровой изоляции общества.

Блокировка Telegram разрушает малый бизнес в рф и способствует цифровой изоляции - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

Фактическая блокировка работы мессенджера Telegram провоцирует деградацию малого бизнеса в рф. В то же время эти ограничения демонстрируют сознательную ставку военно-политического руководства РФ на интересы консервативных "электоральных групп" и бюджетного сектора, для которых данный мессенджер не является критически важным инструментом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Для Кремля цифровая активность малого бизнеса, независимых блогеров и медиа расценивается как побочный и даже нежелательный продукт. Фактически россия возвращается к советской модели жесткого контроля над любыми средствами тиражирования информации. В такой ситуации право на трансляцию смыслов принадлежит исключительно государственному телевидению, а также средствам массовой информации, подконтрольным российским властям.

Для российского малого и среднего бизнеса, а также профессионального сообщества блогеров эти меры являются настоящим экономическим ударом. Telegram эволюционировал в ключевую площадку для маркетинга, монетизации и прямой коммуникации с клиентами. Принудительный перевод аудитории на подконтрольные спецслужбам платформы, такие как мессенджер Max, не только разрушает налаженные бизнес-модели, но и ставит под сомнение саму возможность "вменяемого" заработка малых предприятий и существования независимого цифрового дохода для российских блогеров

- заявили в СВРУ.

Также в службе добавили, что вышеупомянутые ограничения свидетельствуют о стремлении российских властей к полной цифровой изоляции собственного общества и системному сворачиванию гражданских свобод.

Напомним

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.

Евгений Устименко

