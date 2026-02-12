Блокировка Telegram разрушает малый бизнес в рф и способствует цифровой изоляции - СВР

Фото: Служба внешней разведки Украины

Фактическая блокировка работы мессенджера Telegram провоцирует деградацию малого бизнеса в рф. В то же время эти ограничения демонстрируют сознательную ставку военно-политического руководства РФ на интересы консервативных "электоральных групп" и бюджетного сектора, для которых данный мессенджер не является критически важным инструментом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Для Кремля цифровая активность малого бизнеса, независимых блогеров и медиа расценивается как побочный и даже нежелательный продукт. Фактически россия возвращается к советской модели жесткого контроля над любыми средствами тиражирования информации. В такой ситуации право на трансляцию смыслов принадлежит исключительно государственному телевидению, а также средствам массовой информации, подконтрольным российским властям.

Для российского малого и среднего бизнеса, а также профессионального сообщества блогеров эти меры являются настоящим экономическим ударом. Telegram эволюционировал в ключевую площадку для маркетинга, монетизации и прямой коммуникации с клиентами. Принудительный перевод аудитории на подконтрольные спецслужбам платформы, такие как мессенджер Max, не только разрушает налаженные бизнес-модели, но и ставит под сомнение саму возможность "вменяемого" заработка малых предприятий и существования независимого цифрового дохода для российских блогеров - заявили в СВРУ.

Также в службе добавили, что вышеупомянутые ограничения свидетельствуют о стремлении российских властей к полной цифровой изоляции собственного общества и системному сворачиванию гражданских свобод.

Напомним

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.