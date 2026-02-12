Блокування Telegram руйнує малий бізнес у рф та сприяє цифровій ізоляції - СЗР

$43.030.06
09:49
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Атака на Київ: виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони
12 лютого, 01:08
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК
12 лютого, 02:12
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW
12 лютого, 04:02
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
08:19
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка
08:43
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів
11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка
08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57
11 лютого, 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини
11 лютого, 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
11 лютого, 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
11 лютого, 08:43
Блокування Telegram руйнує малий бізнес у рф та сприяє цифровій ізоляції - СЗР

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації. Це демонструє ставку керівництва рф на консервативні групи та прагнення до цифрової ізоляції суспільства.

Блокування Telegram руйнує малий бізнес у рф та сприяє цифровій ізоляції - СЗР
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Фактичне блокування роботи месенджеру Telegram провокує деградацію малого бізнесу в рф. Водночас ці обмеження демонструють свідому ставку військово-політичного керівництва рф на інтереси консервативних "електоральних груп" та бюджетного сектору, для яких даний месенджер не є критично важливим інструментом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Для кремля цифрова активність малого бізнесу, незалежних блогерів та медіа розцінюється як побічний і навіть небажаний продукт. Фактично росія повертається до радянської моделі жорсткого контролю над будь-якими засобами тиражування інформації. За такої ситуації право на трансляцію смислів належить виключно державному телебаченню, а також засобам масової інформації, підконтрольним російській владі.

Для російського малого та середнього бізнесів, а також професійної спільноти блогерів ці заходи є справжнім економічним ударом. Telegram еволюціонував у ключовий майданчик для маркетингу, монетизації і прямої комунікації з клієнтами. Примусове переведення аудиторії на підконтрольні спецслужбам платформи, як-от мессенджер Max, не лише руйнує налагоджені бізнес-моделі, а й ставить під сумнів саму можливість "притомного" заробітку малих підприємств та існування незалежного цифрового доходу для російських блогерів

- заявили в СЗРУ.

Також у службі додали, що вищезазначені обмеження свідчать про прагнення російської влади до повної цифрової ізоляції власного суспільства та системного згортання громадянських свобод.

Нагадаємо

російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.

Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.

Євген Устименко

