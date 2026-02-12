Блокування Telegram руйнує малий бізнес у рф та сприяє цифровій ізоляції - СЗР
Київ • УНН
Блокування Telegram в рф провокує деградацію малого бізнесу, оскільки месенджер є ключовим майданчиком для маркетингу та комунікації. Це демонструє ставку керівництва рф на консервативні групи та прагнення до цифрової ізоляції суспільства.
Фактичне блокування роботи месенджеру Telegram провокує деградацію малого бізнесу в рф. Водночас ці обмеження демонструють свідому ставку військово-політичного керівництва рф на інтереси консервативних "електоральних груп" та бюджетного сектору, для яких даний месенджер не є критично важливим інструментом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Для кремля цифрова активність малого бізнесу, незалежних блогерів та медіа розцінюється як побічний і навіть небажаний продукт. Фактично росія повертається до радянської моделі жорсткого контролю над будь-якими засобами тиражування інформації. За такої ситуації право на трансляцію смислів належить виключно державному телебаченню, а також засобам масової інформації, підконтрольним російській владі.
Для російського малого та середнього бізнесів, а також професійної спільноти блогерів ці заходи є справжнім економічним ударом. Telegram еволюціонував у ключовий майданчик для маркетингу, монетизації і прямої комунікації з клієнтами. Примусове переведення аудиторії на підконтрольні спецслужбам платформи, як-от мессенджер Max, не лише руйнує налагоджені бізнес-моделі, а й ставить під сумнів саму можливість "притомного" заробітку малих підприємств та існування незалежного цифрового доходу для російських блогерів
Також у службі додали, що вищезазначені обмеження свідчать про прагнення російської влади до повної цифрової ізоляції власного суспільства та системного згортання громадянських свобод.
Нагадаємо
російський інтернет-наглядовий орган оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства. Це сталось на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.
Також УНН повідомляв, що російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів.