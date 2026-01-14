В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует новые схемы взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения. Целью является получение доступа к аккаунтам для дальнейшего мошенничества и распространения фейков.
Детали
Отмечается, что злоумышленники массово рассылают в Telegram сообщения с эмоциональным давлением – просьбой проголосовать за ребенка в "благотворительном проекте" или "конкурсе рисунков" для получения "гранта на лечение". При этом в тексте апеллируют к сочувствию и доверию, после чего предлагают перейти по ссылке.
Переход по такой ссылке приводит к компрометации аккаунта: пользователей перенаправляют на фишинговые страницы или подмененные формы авторизации Telegram. Отдельно фиксируется тактика отправки тега пользователей (@username), внутрь которого "зашита" вредоносная ссылка
Там указывают, что целью таких действий является получение доступа к аккаунтам для дальнейшего мошенничества и распространения фейков.
"Внимательно относитесь к любым ссылкам в личных сообщениях, даже если они поступили от знакомых. Ваша бдительность – первая линия цифровой защиты", – советуют в ЦПД.
