В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения

13 января, 19:36 • 12845 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
13 января, 17:19 • 15549 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
13 января, 14:15 • 19006 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 22031 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
13 января, 12:46 • 33069 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 24023 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 27569 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34264 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50126 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
12 января, 17:49 • 37826 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзивы
Завтра свет будут выключать по всей Украине13 января, 16:58 • 10661 просмотра
В Иране назвали Трампа и Нетаньяху "главными убийцами иранского народа"13 января, 17:30 • 3448 просмотра
В Ирпене отменили графики подачи воды13 января, 17:37 • 3368 просмотра
Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"20:53 • 4222 просмотра
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке21:39 • 4400 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 12844 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 12:46 • 33069 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 33282 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17 • 66743 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 61670 просмотра
Отопление
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Старлинк

В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины фиксирует новые схемы взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения. Целью является получение доступа к аккаунтам для дальнейшего мошенничества и распространения фейков.

В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения

В Украине фиксируются новые схемы взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленники массово рассылают в Telegram сообщения с эмоциональным давлением – просьбой проголосовать за ребенка в "благотворительном проекте" или "конкурсе рисунков" для получения "гранта на лечение". При этом в тексте апеллируют к сочувствию и доверию, после чего предлагают перейти по ссылке.

Переход по такой ссылке приводит к компрометации аккаунта: пользователей перенаправляют на фишинговые страницы или подмененные формы авторизации Telegram. Отдельно фиксируется тактика отправки тега пользователей (@username), внутрь которого "зашита" вредоносная ссылка

- предупреждают в ЦПД.

Там указывают, что целью таких действий является получение доступа к аккаунтам для дальнейшего мошенничества и распространения фейков.

"Внимательно относитесь к любым ссылкам в личных сообщениях, даже если они поступили от знакомых. Ваша бдительность – первая линия цифровой защиты", – советуют в ЦПД.

Напомним

Киберполиция Украины назвала пять самых распространенных видов интернет-мошенничества, среди которых недоставка товара после предоплаты и псевдобанковские звонки.

Спецслужбы рф используют Telegram для вербовки исполнителей диверсий в Европе - ЦПД30.10.25, 09:16 • 3064 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество Криминал и ЧП Технологии
Социальная сеть
Telegram
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина