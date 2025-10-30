Спецслужбы рф используют Telegram для вербовки исполнителей диверсий в Европе - ЦПД
Киев • УНН
российские спецслужбы вербуют пользователей через пророссийские Telegram-каналы для выполнения мелких диверсий в странах Европы. Это создает сеть низкоквалифицированных агентов влияния для давления на общественную безопасность в ЕС.
российские спецслужбы используют Telegram, чтобы быстро находить исполнителей для мелких диверсий в странах Европы. Через пророссийские каналы вербуют пользователей, предлагая им "разовые задания" за небольшую плату. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
российские медиаресурсы сознательно "тянут" аудиторию из других соцсетей в Telegram, чтобы таргетировать пропаганду и вербовать пользователей для выполнения "разовых" операций
Вербовка происходит через пророссийские каналы с большой аудиторией, где "фильтруют" лояльных пользователей в приватных чатах и поручают им выполнение заданий за небольшое вознаграждение.
Так формируют "пул" контактов для быстрых поручений, что усложняет выявление заказчика и переводит риски на исполнителя.
Цель — создать сеть низкостоимостных агентов влияния, способных выполнять мелкие, но резонансные действия с целью создания давления на общественную безопасность в ЕС и дискредитации поддержки Украины
Центр ранее сообщал о глобальном развертывании кремлем вербовочных цепочек под прикрытием "сотрудничества" и "трудоустройства", в частности в Африке и Латинской Америке.
Напомним
"роскомнадзор" получит новое оборудование для расширения системы цифровой цензуры, которое позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки. Это предоставит инструменты для выборочного слежения, блокировки конкретных пользователей или отдельных запросов, делая ограничения незаметными для других.