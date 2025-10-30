$42.080.01
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3822 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4604 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13250 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23421 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42727 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43707 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42303 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88363 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43791 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

російські спецслужби вербують користувачів через проросійські Telegram-канали для виконання дрібних диверсій у країнах Європи. Це створює мережу низьковартісних агентів впливу для тиску на суспільну безпеку в ЄС.

Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД

російські спецслужби використовують Telegram, щоб швидко знаходити виконавців для дрібних диверсій у країнах Європи. Через проросійські канали вербують користувачів, пропонуючи їм "разові завдання" за невелику плату. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

російські медіаресурси свідомо "тягнуть" аудиторію з інших соцмереж у Telegram, щоб таргетувати пропаганду та вербувати користувачів для виконання "разових" операцій

- йдеться у повідомленні.

Вербування відбувається через проросійські канали з великою аудиторією, де "фільтрують" лояльних користувачів у приватних чатах і доручають їм виконання завдань за невелику винагороду.

Так формують "пул" контактів для швидких доручень, що ускладнює виявлення замовника й переводить ризики на виконавця.

Мета — створити мережу низьковартісних агентів впливу, здатних виконувати дрібні, але резонансні дії з метою створення тиску на суспільну безпеку в ЄС і дискредитації підтримки України

- додали у ЦПД.

Центр раніше повідомляв про глобальне розгортання кремлем вербувальних ланцюжків під прикриттям "співпраці" та "працевлаштування", зокрема в Африці та Латинській Америці.

"роскомнадзор" отримає нове обладнання для розширення системи цифрової цензури, яке дозволить відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування. Це надасть інструменти для вибіркового стеження, блокування конкретних користувачів або окремих запитів, роблячи обмеження непомітними для інших.

Ольга Розгон

