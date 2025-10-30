Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД
Київ • УНН
російські спецслужби вербують користувачів через проросійські Telegram-канали для виконання дрібних диверсій у країнах Європи. Це створює мережу низьковартісних агентів впливу для тиску на суспільну безпеку в ЄС.
російські спецслужби використовують Telegram, щоб швидко знаходити виконавців для дрібних диверсій у країнах Європи. Через проросійські канали вербують користувачів, пропонуючи їм "разові завдання" за невелику плату. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
російські медіаресурси свідомо "тягнуть" аудиторію з інших соцмереж у Telegram, щоб таргетувати пропаганду та вербувати користувачів для виконання "разових" операцій
Вербування відбувається через проросійські канали з великою аудиторією, де "фільтрують" лояльних користувачів у приватних чатах і доручають їм виконання завдань за невелику винагороду.
Так формують "пул" контактів для швидких доручень, що ускладнює виявлення замовника й переводить ризики на виконавця.
Мета — створити мережу низьковартісних агентів впливу, здатних виконувати дрібні, але резонансні дії з метою створення тиску на суспільну безпеку в ЄС і дискредитації підтримки України
Центр раніше повідомляв про глобальне розгортання кремлем вербувальних ланцюжків під прикриттям "співпраці" та "працевлаштування", зокрема в Африці та Латинській Америці.
Нагадаємо
"роскомнадзор" отримає нове обладнання для розширення системи цифрової цензури, яке дозволить відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування. Це надасть інструменти для вибіркового стеження, блокування конкретних користувачів або окремих запитів, роблячи обмеження непомітними для інших.