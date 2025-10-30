Влада рф посилює технічні можливості контролю за інтернетом - ЦПД

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 11486 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 22234 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 25213 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 60252 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 38583 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 60219 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 30458 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 83009 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49187 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47901 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
1 провадження розслідує більше 4 детективів, – адвокат заявив про неспроможність НАБУ ефективно боротися з корупцією29 жовтня, 14:09 • 3374 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 22643 перегляди
"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна29 жовтня, 14:22 • 3562 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 16908 перегляди
24-річна блогерка принижувала ЗСУ та мешканців заходу України, їй загрожує до трьох років ув'язненняVideo19:28 • 5252 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 60252 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 60219 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 51645 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 83009 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 94949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Іван Федоров
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Запорізька область
Швейцарія
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 16937 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 26731 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 52812 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 57852 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 39066 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
TikTok

Влада рф посилює технічні можливості контролю за інтернетом - ЦПД

Київ • УНН

 • 458 перегляди

"роскомнадзор" отримає нове обладнання для розширення системи цифрової цензури, яке дозволить відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування. Це надасть інструменти для вибіркового стеження, блокування конкретних користувачів або окремих запитів, роблячи обмеження непомітними для інших.

Влада рф посилює технічні можливості контролю за інтернетом - ЦПД

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("роскомнадзор") отримає нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, які шукають "екстремістський контент". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з офіційною версією, ці пристрої мають "захищати країну від кібератак". Насправді ж йдеться про розширення системи цифрової цензури, що дасть змогу відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування.

Якщо раніше "роскомнадзор" діяв грубо - масово закриваючи сайти та блокуючи інтернет у цілих регіонах, то тепер він отримає інструменти для вибіркового стеження. Нові технічні засоби дозволять блокувати конкретних користувачів або окремі запити, роблячи такі обмеження непомітними для інших. Тож будь-який "збій" у доступі можна буде списати на випадковість

- пояснили у ЦПД.

Там оцінюють, що у такий спосіб кремль отримує реальний інструмент для відстеження всіх, хто намагається знайти "неправильну" інформацію або обійти блокування.

"Фактично росія рухається до моделі "суверенного інтернету", де доступ до мережі визначатиметься виключно державою. Це ще один крок до цифрової ізоляції росіян і перетворення інтернету на інструмент політичного контролю", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.

Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД29.10.25, 00:15 • 5486 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаТехнології
Рада національної безпеки і оборони України