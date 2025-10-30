Влада рф посилює технічні можливості контролю за інтернетом - ЦПД
Київ • УНН
"роскомнадзор" отримає нове обладнання для розширення системи цифрової цензури, яке дозволить відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування. Це надасть інструменти для вибіркового стеження, блокування конкретних користувачів або окремих запитів, роблячи обмеження непомітними для інших.
Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("роскомнадзор") отримає нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, які шукають "екстремістський контент". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що згідно з офіційною версією, ці пристрої мають "захищати країну від кібератак". Насправді ж йдеться про розширення системи цифрової цензури, що дасть змогу відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування.
Якщо раніше "роскомнадзор" діяв грубо - масово закриваючи сайти та блокуючи інтернет у цілих регіонах, то тепер він отримає інструменти для вибіркового стеження. Нові технічні засоби дозволять блокувати конкретних користувачів або окремі запити, роблячи такі обмеження непомітними для інших. Тож будь-який "збій" у доступі можна буде списати на випадковість
Там оцінюють, що у такий спосіб кремль отримує реальний інструмент для відстеження всіх, хто намагається знайти "неправильну" інформацію або обійти блокування.
"Фактично росія рухається до моделі "суверенного інтернету", де доступ до мережі визначатиметься виключно державою. Це ще один крок до цифрової ізоляції росіян і перетворення інтернету на інструмент політичного контролю", - резюмували у ЦПД.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.
