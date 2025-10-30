Влада рф посилює технічні можливості контролю за інтернетом - ЦПД

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій ("роскомнадзор") отримає нове обладнання для блокування трафіку та стеження за користувачами, які шукають "екстремістський контент". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що згідно з офіційною версією, ці пристрої мають "захищати країну від кібератак". Насправді ж йдеться про розширення системи цифрової цензури, що дасть змогу відстежувати поведінку користувачів та запроваджувати точкові блокування.

Якщо раніше "роскомнадзор" діяв грубо - масово закриваючи сайти та блокуючи інтернет у цілих регіонах, то тепер він отримає інструменти для вибіркового стеження. Нові технічні засоби дозволять блокувати конкретних користувачів або окремі запити, роблячи такі обмеження непомітними для інших. Тож будь-який "збій" у доступі можна буде списати на випадковість