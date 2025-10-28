Дискредитація санкцій ЄС і США та нові ядерні погрози: у ЦПД спрогнозували напрями кремлівської пропаганди у листопаді
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.
У першій половині листопада свої основні зусилля кремлівська пропаганда зосередить на кампаніях з дискредитації санкцій ЄС і США та нових ядерних погроз на адресу західних країн. Такий прогноз оприлюднив Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.
Деталі
Там очікують активізації просування наративів, нібито санкції "жодним чином не впливають" на економіку рф, а лише "завдають шкоди самим європейцям та американцям".
Крім того, очікується відкрита кампанія ескалації ядерних погроз, у межах якої просуватиметься ідея про нібито "безпрецедентну" військову перевагу росії, передусім сил ядерної тріади
Також там прогнозують активізацію кампаній зі звинувачень ЄС та США у зриві переговорів про мир, посилення дискредитації діяльності Коаліції охочих, поширення маніпуляцій навколо державного бюджету України на 2026 рік, продовження інформаційної кампанії залякування "Чорна зима" тощо.
Нагадаємо
За інформацією Міністерства закордонних справ України, росія планує збільшити витрати на пропаганду на 54% у 2026 році. Це відбувається на тлі скорочення військових витрат та фінансування держпрограм, включаючи охорону здоров'я.
Отруєний російською пропагандою: Сибіга відповів на заяви Орбана щодо суверенітету України29.09.25, 20:40 • 7975 переглядiв