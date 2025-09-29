Отруєний російською пропагандою: Сибіга відповів на заяви Орбана щодо суверенітету України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який поставив під сумнів суверенітет України, заявивши, що Україні буде цікаво почути його думки, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв. Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає УНН.

Хороша новина полягає в тому, що прем'єр-міністр Орбан визнав, що деякі дрони дійсно вторглися в повітряний простір України з Угорщини. Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? Не дуже добре? Але погана новина полягає в тому, що прем'єр-міністр залишається під впливом російської пропаганди - написав Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна з нетерпінням чекає на його думку щодо державного суверенітету та незалежності, коли він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, як неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери.

Доповнення

Сьогодні у подкасті, створеного партією Орбана, під час якого Орбан заявив, що нібито Україна не є суверенною державою, відкинув звинувачення з боку Києва в тому, що угорські розвідувальні безпілотники порушили повітряний простір країни.

Зараз не має значення, чи перелетіли два, три чи чотири угорські дрони. Припустимо, що вони пролетіли кілька метрів, і що з того? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може закритися. Не цим їй слід займатися - сказав Орбан.

