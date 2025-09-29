Отравленный российской пропагандой: Сибига ответил на заявления Орбана о суверенитете Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который поставил под сомнение суверенитет Украины, заявив, что Украине будет интересно услышать его мысли, как только он освободится от зависимости от российских энергоносителей. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал, что некоторые дроны действительно вторглись в воздушное пространство Украины из Венгрии. Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Не очень хорошо? Но плохая новость заключается в том, что премьер-министр остается под влиянием российской пропаганды