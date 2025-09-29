Отравленный российской пропагандой: Сибига ответил на заявления Орбана о суверенитете Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который поставил под сомнение суверенитет Украины. Сибига отметил, что Украина ждет мнения Орбана относительно суверенитета, когда он избавится от зависимости от российских энергоносителей.
Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал, что некоторые дроны действительно вторглись в воздушное пространство Украины из Венгрии. Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Не очень хорошо? Но плохая новость заключается в том, что премьер-министр остается под влиянием российской пропаганды
Министр отметил, что Украина с нетерпением ждет его мнения относительно государственного суверенитета и независимости, когда он избавится от зависимости от российских энергоносителей, как неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры.
Дополнение
Сегодня в подкасте, созданном партией Орбана, во время которого Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством, отверг обвинения со стороны Киева в том, что венгерские разведывательные беспилотники нарушили воздушное пространство страны.
Сейчас не имеет значения, перелетели ли два, три или четыре венгерских дрона. Допустим, что они пролетели несколько метров, и что с того? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее содержим, она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может закрыться. Не этим ей следует заниматься
