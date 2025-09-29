Украина не суверенна: Орбан сделал провокационное заявление
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Украина не суверенна, поскольку финансируется западными странами. Он заявил, что без поддержки Запада Украина исчезнет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством. Свои слова он объяснил тем, что наше государство финансируется западными странами, пишет УНН со ссылкой на Harcosok Oraga.
Подробности
"Украина не является суверенным государством. Ее поддерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя так, как будто она суверенна. Украина потеряла пятую часть территории в войне с россиянами. Там суверенитет закончился. Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется, исчезнет", - заявил Орбан.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал прекратить преследования.
"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать", - написал Орбан в Х.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с Виктором Орбаном обсудил с венгерским лидером потребление Венгрией российской нефти. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что такой разговор состоялся в среду.