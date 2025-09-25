Трамп обговорив з Орбаном споживання Угорщиною російського газу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови з Віктором Орбаном обговорив з угорським лідером споживання Угорщиною російської нафти. Міністр закордонних справ країни Петера Сійярто повідомив, що така розмова відбулася в середу, пише УНН з посиланням на Index.hu.

Деталі

Ми постійно контактуємо з американським урядом. Прем'єр-міністр (Віктор Орбан – ред.) також нещодавно розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань: стан війни, можливість миру, процеси світової економіки, ситуацію, що виникає через мита, і, звичайно, питання постачання енергоносіїв до Центральної Європи, це сталося кілька годин тому - повідомив Сіярто у середу, 24 вересня.

Президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що він може вплинути на Угорщину, щоб вона припинила купувати російську нафту. При цьому очільник Білого дому зазначив, що угорський лідер є його другом.

Він мій друг, я ще з ним не розмовляв, але відчуваю, що якщо я це зроблю, він може зупинитися, і я думаю, що я це зроблю - заявив американський президент на зустрічі.

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський порушив цю тему, коли говорив про те, "як зупинити деякі європейські країни від купівлі російської нафти та газу".

"Я не впевнений, що угорці готові до цього, але все вирішиться в майбутньому", - підкреслив Зеленський.

Невдовзі після цього Петер Сіярто відповів коротким дописом, наголосивши, що Угорщина підтримує американського президента в усьому, "але ми не можемо змінити реальність, що випливає з нашого географічного розташування".

Доповнення

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пославшись на географічні обмеження, пов'язані з відсутністю виходу до моря.

Президент США Дональд Трамп провів двосторонню зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час зустрічі главу Єврокомісії запитали, як скоро, на її думку, Європа зможе припинити купувати нафту в росії.

"Президент Трамп абсолютно правий", – сказала вона. "Ми вже значно скоротили постачання газу з росії, повністю відмовилися від російського вугілля та також значно скоротили постачання нафти. Але деякі з них все ще надходять на європейський континент".